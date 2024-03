Trombe d’aria, nubifragi, frane. Il maltempo flagella il Nord Italia

Il Nord Italia continua a essere flagellato dal maltempo che, ormai, da oltre 24 ore non dà tregua. Ma se oltre 1000 metri la neve cade copiosa, in pianura sono le piogge a causare problemi. Nella notte, un violento temporale si è abbattuto su Milano con forti raffiche di vento che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli alberi pericolanti ma anche cartelloni pubblicitari e insegne di negozi che si sono staccati.

Situazione complessa anche a Novara, dove una tromba d'aria ha toccato terra nella frazione di Pernate, nei pressi del cimitero, causando ingenti danni. Molte delle coperture sono state divelte e i materiali si sono riversati in mezzo alle tombe, rendendo necessaria la chiusura del campo santo per ragioni di sicurezza. Si registrano danni anche alla scuola della frazione e dal mattino presto le squadre degli operai del Comune sono al lavoro per cercare di risolvere i problemi per garantire una pronta riapertura. Situazione che non è stata migliore nel varesotto, per la precisione a Gavirate, dove si è aperta una voragine a causa delle forti piogge.

Anche qui è stata una tromba d'aria a causare la maggior parte dei disagi in tutta la provincia, dove si sono registrati oltre 30 interventi dei vigili dei fuoco, su un totale di oltre 150 messi in atto in Lombardia. In particolare le squadre sono intervenute per mettere in sicurezza alberi e rami caduti o pericolanti. Nel milanese sono stati 70 gli interventi, 16 nel comasco e 20 nel lecchese. E ancora, 15 nella provincia di Monza-Brianza, 11 in quella di Brescia e 6 in quella di Cremona. Altri 40 interventi sono stati effettuati in Piemonte, nel Verbano, dove, tra le altre cose, una colata di pietre e fango ha invaso la strada statale numero 549 di Macugnaga al km 8+800 nel comune di Calasca Castiglione, località Molini, coinvolgendo due autovetture.

Non è chiaro se sia a causa del maltempo che una vettura è finita in un canale a Chioggia, in provincia di Venezia. La vettura si è inabissata davanti all'abitazione di un caporeparto dei vigili del fuoco, che non ha perso tempo e si è subito immerso nelle acque del canale per cercare di salvare gli occupanti, ma è riuscito a portare a galla solamente una donna. La donna sotto shock è stato presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale.

Per l'uomo che era con lei, invece, non c'è stato niente da fare e il medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso.