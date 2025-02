"Mandi la gente in galera". Selvaggia Lucarelli attaccata fuori dal suo hotel a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Musica maestro, le polemiche a Sanremo sono all’ordine del giorno. Quello che dovrebbe essere il Festival della canzone italiana, spesso, diventa l’ennesimo pretesto per scatenare inulte bagarre personali. È quello che è successo ieri, prima della terza serata, tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e una signora che si è presentata fuori dal suo hotel. Insulti gratuiti, stoccate personali e, come se non bastasse, minacce di chiamare i carabinieri per intervenire. L'opinionista è a Sanremo come ospite fissa del DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan. Giovedì sera 13 febbraio 2025, però, è stata protagonista di un acceso botta e risposta con una hater.

Cos'è successo

Le immagini dello scontro stanno facendo il giro di TikTok, il social più popolato dai giovani. Nel video si vede una signora avvicinarsi a Lucarelli e il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, frapporsi tra le tue e trascinare via la compagna. Ma la signora, forse un’ammiratrice di Chiara Ferragni, non si trattiene e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “Mandi la gente in galera per niente, sta pazza. Dimmi che mestiere fai", attacca l’hater della Lucarelli.

La risposta dell’opinionista non tarda ad arrivare. Scende le scale, si dirige verso la signora e con tono minaccioso spiega: “Se continui a parlare chiamo i carabinieri quindi vedi di stare attenta”, “Non sei capace di parlare con delicatezza”, ribatte la signora. L’intervento del compagno, Lorenzo Biagiarelli, torna utile: l’uomo riesce a dividere le due donne e trascina via la sua fidanzata scossa dall’accaduto. Ma la signora non ci sta e si scaglia contro il fidanzato della giornalista: “Guarda che lei in grado di difendersi da sola, non è una scema”.

Stando a quanto racconta un utente, che ha ripreso la scena con lo

smartphone pubblicando poi il video su TikTok, la signora sarebbe “venuta appositamente davanti all’hotel per difendere”, più volte presa di mira insieme a Fedez dalla giornalista.