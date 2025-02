La maratona di Giacomo contro le leucemie

Ascolta ora 00:00 00:00

La Wizz Air Milano Marathon si avvicina e Giacomo, che non può correre da solo, a causa di alcune difficoltà motorie seguite al trapianto di midollo che gli ha salvato la vita, si sta preparando a una nuova sfida: correre tutti i 42 Km in programma sulla carrozzina da gara Joelette, prezioso regalo dei genitori di Yara, una bambina curata al Centro Maria Letizia Verga. «Dopo lo scorso anno - quando ho corso l'ultimo chilometro accanto alla mia seconda famiglia, quella del Comitato - mi sono detto che dovevo alzare l'asticella e impegnarmi a correrla tutta». Proprio il personale e i sostenitori del Progetto di ricerca Sport Therapy del Comitato Maria Letizia Verga accompagneranno Giacomo durante il percorso, spingendolo sulla sua Joelette per tutte e quattro le frazioni, spronandolo a non mollare e a restare in assetto da gara per tutte le ore di competizione, nonostante la fatica. L'impegno e la grinta di Giacomo hanno spronato persino Monica, anche lei trapiantata di midollo, a partecipare alla Milano Marathon, per testimoniare insieme che lo sport non ha barriere e che tutti, nonostante la malattia, possono essere campioni nella vita.

Come Giacomo e Monica, infatti, tanti altri bambini e ragazzi del Comitato Maria Letizia Verga sognano, un giorno, di poter realizzare i propri sogni. Sconfiggere le leucemie infantili è possibile, ma per farlo bisogna correre Insieme