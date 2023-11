"Mare Fuori", la serie impressa in tre francobolli

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha emesso oggi tre francobolli ispirati alla serie diventata cult, Mare Fuori per festeggiare la Giornata della Filatelia. Una scelta insolita ma piena di significato, visto che l'emissione rientra nella serie tematica il Patrimonio artistico e culturale italiano della Giornata della Filatelia, dedicata agli Amici di penna.

Il francobollo

Le tre emissioni raffigurano un ragazzo in cella intento a scrivere una lettera, un postino in bicicletta che, con il Vesuvio sullo sfondo, è intento a consegnare la posta e una ragazza che in camera legge una lettera. Il foglietto che racchiude i francobolli riproduce una foto raffigurante alcuni degli interpreti del cast della serie come Nicolas Maupas, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera e Massimiliano Caiazzo. Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione è firmato dall'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio che ne ha motivato la scelta.

" I dati - scrive Sergio - testimoniano quanto la fiction della Rai abbia avuto un riscontro più che positivo in termini di ascolti... Nell'offerta di fiction della Rai si riflettono i problemi e le contraddizioni della contemporaneità esaltando l'appartenenza a una comunità e le motivazioni che la tengono insieme, sul piano individuale e collettivo. 'Mare Fuorì assolve a questo compito con la forza del suo racconto e il protagonismo di ragazzi che si confrontano con la durezza delle esperienze in un carcere minorile ". "

Aggiunge poi Sergio: " Così una lettera scritta con penna e inchiostro può diventare la scialuppa per attraversare quel mare, per viverlo e per affrontarlo. La scrittura, in un mondo dominato dalle tecnologie e dai social, resiste come uno strumento potente, in grado di stabilire contatti e canali di comunicazione con una portata emotiva che nessuna e-mail, nessuna chat, nessun messaggio vocale potrebbero eguagliare ".

Mare Fuori, il fenomeno che ha sorpreso tutti

Iniziato in sordina, con un tam tam passato sui social grazie ad un pubblico adolescenziale, la serie è diventata in poco tempo un fenomeno di costume con ascolti record. Tanti sono i motivi che hanno decretato il successo del pubblico più giovane, prima di tutto l'età degli attori, loro stessi adolescenti e coetanei della maggior parte degli spettatori che si rispecchiano nei problemi affrontati sullo schermo. Bullismo, rabbia, violenza, ma anche amicizia e amore.

C'è poi l'aspetto educativo, al contrario dell'attacco mediatico che la serie ha subito per il rischio di emulazione, che è quello di mettere in guardia gli adolescenti su uno stile di vita di cui possono vedere la deriva delle loro azioni, (appunto il carcere) direttamente nello schermo. Una serie che dalla realizzazione alla sceneggiatura, all'interpretazione degli attori, ha meritato il successo ottenuto, consacrato ora anche dall'emissione dei francobolli, un altro modo per avvicinare le giovani generazione a qualcosa come le lettere considerate spesso una modalità obsoleta.