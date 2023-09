Massimo Piombo: "Vestiamo all'italiana, con stile ed eleganza"

Dove risiedono i segreti dello stile italiano? Nella cura dei dettagli, nella finezza della lavorazione dei materiali, nell'originalità degli accessori, nell'equilibrio delle proporzioni,nell'audacia della mescolanza di generi. Stampe, texture, tagli,i grandi classici dello stile italiano sono stati reinventati da Massimo Piombo, direttore creativo Ovs, ma anche stilista del marchio veneto con la sua linea "Piombo", che dice di ispirarsi ai grandi pittori del Rinascimento, capace di abbracciare più stili e varie tecniche sartoriali, che prendono vita nei suoi abiti a prezzi contenuti ma di alta qualità. Il suo reinventare il classico con nuove idee, mantenedo il prestigio della manifattura italiana e dei tessuti ricercati. Questi i canoni per saper identificare lo stile italiano in un solo colpo d'occhio.

L'imprenditore-designer ha rafforzato l’immagine di Piombo-OVS con boutique di stile, arredi e colori tipici del marchio, capace di accontentare una clientela variegata di uomini, donne bambini. Il "blu-Piombo" va a definire gli spazi all'interno di Ovs, incastonandosi con il suo stile e offrendo linee di abbigliamento con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Con la Sua linea OVS ha realizzato un progetto oltre che estetico anche etico. Ha dato il giusto valore ai capi d'abbigliamento?

"Con OVS abbiamo realizzato un prodotto di fascino, un pret-à-porter a prezzo abbordabile che ha dato grande visibilità al marchio Piombo e a Ovs insieme. Un'azienda italiana che riesce a ritagliarsi una sua autorevolezza nel campo della moda. Il nostro messaggio è quello di dare la possibilità a tutti, non solo in termini economici, ma anche estetici di poter vestire bene: all'italiana. L'uomo e la donna possono vestire il marchio Piombo mantenendo le qualità estetiche a prezzi contenuti".

Questa è la settimana della moda a Milano. Ha lasciato aperta la porta del buon gusto a tutti gli italiani con le Sue collezioni?

"Le collezioni vanno molto bene, numerosi capi sono sold out in breve tempo. La nostra visione è di guardare al consumatore finale,abituandolo ad un codice etico e cultuale ben preciso, di cui è impregnato il nostro paese. Il denaro va speso ma non va sprecato e per vestire con eleganza non è necessario investire molti soldi nei capi d'abbigliamento. Gli italiani, detentori del vestire con eleganza, devono tornare ad impossessarsi di questo ruolo nel mondo, devono essere riconoscibili e attraverso i nostri capi diamo la possibilità a tutti".

Le sue collezioni racchiudono sensibilità e raffinatezza italiane. Come nascono le collezioni?

"Abbiamo stilisti per la linea uomo, donna e bambino. Si fa ricerca a livello internazionale e in una seconda fase i capi vengono declinati fino a diventare una vera e propria collezione. Si guarda soprattutto a realizzare vestiti che abbiano una vita propria nelle mani del cliente,abiti che potranno essere mescolati,reinventati con accessori, utilizzati come capi-spalla. Si dà l'opportunità di essere stilisti di se stessi attraverso la composizione e l'abbinamento dei nostri capi."

Quali saranno le novità per l'autunno-inverno?

"La linea è stata realizzata utilizzando tutti i colori naturali,dalla gamma dei beige ai marroni,ma anche il bianco,il nero e il blu. Queste tonalità sono facilmente utilizzabili e facili da indossare per chiunque. Vestire 'Piombo' significa vestire italiano, dimostra un'attenzione ai tessuti, alla vestibilità, alla praticità che ci rendono unici nel mondo. Abbiamo recentemente aperto punti vendita a Madrid, Parigi e a New York. La visione è quella di esportare anche all'estero questo stile che si è sempre adattato ai cambiamenti dei tempi, cogliendone e talvolta anticipandone evoluzioni, sentimenti e sviluppi".