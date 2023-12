McDonald's presi d'assalto in tutta Italia: ecco spiegato il motivo

I McDonald’s di tutta Italia presi letteralmente d’assalto da centinaia di giovani. Il motivo? Un’offerta molto allettante che prevedeva un Crispy McBacon con menù large a soli 3 euro. Così, nella giornata di ieri, giovedì 30 novembre, a molti sarà capitato di imbattersi in code chilometriche dinanzi ai punti vendita della famosa catena di fast food.

L’offerta speciale

Da Nord a Sud, indistintamente, i clienti più affezionati al McDonald’s non si sono lasciati sfuggire una delle offerte dei Winterdays; dal 30 novembre al 25 dicembre, infatti, la catena metterà ogni giorno a disposizione di tutti molte promozioni, su diversi prodotti.

Proprio ieri è stata la prima giornata delle mega offerte del McDonald’s che sono stati presi d’assalto. I clienti non hanno resistito e così, si sono precipitati per accaparrarsi uno dei panini più gettonati della catena, il Crispy McBacon. Ma non soltanto, perché oltre al panino – a soli 3 euro – era possibile abbinare un menù large, dunque, con bibita e patatine fritte incluse.

I video virali sul web

Basterebbe soltanto navigare per qualche secondo in rete, per rimanere stupiti dalle decine di video e foto che testimoniano quanto accaduto in tutta Italia. Certamente, non sono rimasti indenni nemmeno i McDrive; anche lì era possibile trovare infinite code di auto con clienti in attesa di approfittare dell’offerta. “Ma ora l'app è andata in crash”, ha lamentato una ragazza in coda al McDonald’s di Bari, come riportato da Repubblica. Tantissimi i commenti anche sui social: “Qui alle 18 una marea di gente, file chilometriche soprattutto al mc drive”, scrive un utente; “Ma veramente siamo arrivati a fare la fila e aspettare 2 ore per un panino? Ci dobbiamo estinguere”, ha commentato un’altra. E ancora si legge: “A Ragusa il delirio... Per un panino 2 ore e mezza di attesa tra coda al kiosk, coda alla cassa, coda per ritirare”.

Già si trema all’idea dei prossimi giorni dal momento che il messaggio promozionale sull’app è molto chiaro: “Le feste hanno più gusto con le super offerte ​Winterdays. Ti aspettano ​tutti i giorni in App!”. Inoltre, accedere alle offerte è semplice e alla portata di tutti, dal momento che: “Per goderti questi momenti gustosi, - continua il messaggio -bastano 3 semplici passaggi: apri l’App McDonald’s, vai nella sezione dedicata e scopri l’offerta della giornata”. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire come farà la grossa catena alimentare a gestire l’entusiasmo della gente in tutto il Paese.