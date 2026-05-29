"La memoria fragile". Paolo M. Rossini presenta all'IRCCS San Raffaele di Roma il suo viaggio nel mondo dell'Alzheimer

L'Alzheimer non è soltanto una malattia neurologica, ma una condizione che incide profondamente sulla vita dei pazienti, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, mettendo alla prova anche il sistema sanitario e la società nel suo complesso. A questa realtà complessa e sempre più diffusa è dedicato "La memoria fragile: viaggio al centro dell'Alzheimer", il nuovo saggio del professor Paolo M. Rossini, ordinario di Neurologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'IRCCS San Raffaele di Roma, pubblicato da Mondadori.

La presentazione

Il volume sarà presentato giovedì 11 giugno alle ore 15 nella Sala Congressi dell'IRCCS San Raffaele di Roma, in via di Val Cannuta 247, nel corso di un incontro aperto alla stampa, agli operatori sanitari e alla cittadinanza. L'appuntamento, promosso per sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle principali emergenze sanitarie, sociali ed economiche del nostro tempo, vedrà la partecipazione dell'autore e l'intervento del giornalista e scrittore Massimo Fini. Sarà l'occasione per approfondire i temi affrontati nel libro, che unisce esperienza clinica, divulgazione scientifica e riflessione umana, accendendo i riflettori sulle sfide poste dalle demenze e dalla malattia di Alzheimer in una società sempre più longeva.

Un racconto accessibile tra ricerca e vita quotidiana

Nelle sue quasi 200 pagine, il libro accompagna il lettore all'interno dei meccanismi dell'invecchiamento cerebrale, distinguendo tra i cambiamenti fisiologici legati all'età e quelli patologici che caratterizzano le diverse forme di demenza, con particolare attenzione alla malattia di Alzheimer. L'opera non si propone come un testo specialistico destinato agli addetti ai lavori, ma come un saggio divulgativo capace di coniugare rigore scientifico, esperienza clinica e sensibilità umana. Un percorso che rende comprensibili temi complessi senza rinunciare alla precisione delle informazioni.

La fragilità della memoria e il valore della cura

Ad aprire il volume è una citazione tratta dal Libro del Siracide: "Soccorri tuo padre nella vecchiaia, sii indulgente, anche se perde il senno, e non disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore". Una scelta che introduce immediatamente il nucleo più profondo della riflessione proposta da Rossini. La perdita delle capacità cognitive non riguarda infatti soltanto gli aspetti clinici della malattia, ma chiama in causa il modo in cui una comunità si prende cura delle persone anziane e più fragili, riconoscendone la dignità anche quando l'autonomia, il linguaggio e il rapporto con la realtà iniziano a deteriorarsi.

Guardare in faccia la malattia

Nel libro l'autore affronta il tema senza scorciatoie e senza false promesse, cercando invece di fornire strumenti utili per comprendere meglio la malattia e le sue conseguenze. "Questo libro nasce dal bisogno di guardare in faccia la 'bestia', di conoscerne le caratteristiche e i comportamenti più probabili, senza promettere soluzioni semplici ma offrendo strumenti di comprensione", afferma il professor Rossini. "L'Alzheimer non cancella solo i ricordi, mette alla prova l'identità della persona, la tenuta delle famiglie e la capacità della società di prendersi cura dei più fragili".

Le storie dei pazienti

Uno degli elementi centrali dell'opera è rappresentato dai racconti ispirati a vicende reali. Pur utilizzando nomi di fantasia, il libro restituisce situazioni che molte famiglie conoscono bene, il progressivo smarrimento dei ricordi, le difficoltà quotidiane, il peso dell'assistenza e il tentativo costante di preservare la propria identità e la propria storia. Attraverso queste testimonianze, "La memoria fragile" dà voce non solo ai malati ma anche ai loro familiari e caregiver, protagonisti spesso silenziosi di una battaglia che si combatte giorno dopo giorno.

Sfatare i falsi miti sull'invecchiamento

Tra gli obiettivi del volume c'è anche quello di contrastare alcune convinzioni ancora molto diffuse. Una delle più radicate è l'idea che il decadimento cognitivo rappresenti una conseguenza inevitabile dell'età avanzata. "Non è normale 'rimbambirsi' perché si hanno 80 anni", sottolinea il neurologo. "Confondere l'invecchiamento con la demenza significa perdere tempo prezioso. Una diagnosi tempestiva, stili di vita corretti e interventi mirati possono rendere il decorso della malattia meno devastante". Un messaggio che punta a favorire una maggiore attenzione ai primi segnali della malattia e all'importanza della diagnosi precoce.

Una vera emergenza sanitaria e sociale

L'uscita del libro si inserisce in un contesto in cui le demenze rappresentano una delle principali sfide della sanità contemporanea. Sempre più famiglie si trovano infatti ad affrontare direttamente o indirettamente il peso emotivo, organizzativo ed economico legato a queste patologie. Paura, disorientamento, sofferenza e costi assistenziali elevati sono aspetti che accompagnano frequentemente il percorso della malattia, rendendo necessario un approccio che coinvolga non solo la medicina ma anche le istituzioni e l'intera società.

Il ruolo della società e delle istituzioni

Forte di oltre 35 anni di attività clinica e di ricerca nel campo delle neuroscienze, Rossini allarga lo sguardo oltre l'ambito strettamente sanitario. Nel libro emerge infatti una riflessione che coinvolge le politiche pubbliche, l'organizzazione dei servizi assistenziali, il sostegno ai caregiver e la necessità di una più ampia consapevolezza collettiva. "Dietro ogni diagnosi c'è una persona, con la sua storia, i suoi affetti, le sue paure e le sue speranze", osserva il professore. "La scienza deve cercare cure sempre più efficaci, ma non deve mai perdere di vista l'umanità del malato".

Un libro che sostiene la ricerca

Accanto al valore divulgativo e sociale, il progetto editoriale ha anche una finalità concreta. Per volontà dell'autore, l'intero ricavato derivante dai diritti d'autore e dalle vendite del volume sarà destinato alle attività di ricerca dell'IRCCS San Raffaele dedicate allo studio delle demenze.

Un contributo che trasforma il libro non soltanto in uno strumento di conoscenza e sensibilizzazione, ma anche in un sostegno diretto alla ricerca scientifica impegnata nella lotta contro l'Alzheimer e le altre malattie neurodegenerative.