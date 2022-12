La mezza bufala su Meloni, la fiction Soumahoro e il Marocco: quindi, oggi...

- Come volevasi dimostrare, la fuga dei tre consiglieri leghisti in Lombardia è già finita. Bossi lo ha detto chiaro e tondo: la Lega si cambia da dentro, non si fa un partito diverso, anche perché non andrebbe da nessuna parte. Lo spiegavamo su questa rubrica: il Carroccio è partito leninista, rigidissimo come struttura: difficile fare rivoluzioni e scissioni che vadano molto lontano.

- Antonio Polito lo spiega in tre righe e tutto sommato il resto del pezzo sul Pd poteva anche risparmiarselo, riducendolo a questa frase: "Smettetela di chiedervi che cosa vuole essere il Pd, e diteci cosa vuole fare". Amen.

- Il Marocco elimina il Portogallo dai mondiali in Qatar 2022 ed è in semifinale. Non una grande partita, va detto. Ma i marocchini l’hanno studiata bene: chiusi dietro, tanta corsa e ripartenza. Non uno spettacolo, ma funziona: bravi loro.

- Date un aumento di stipendio al portiere del Marocco Yassine Bounou: se para sempre così, è da contratto faraonico.

- Difficile che Critiano Ronaldo possa partecipare ad un altro mondiale. E dispiace che abbia chiuso questa sua incredibile carriera nelle squadre nazionali con le liti e la panchina. Antipatico sarà antipatico, ma forse non lo meritava. Adios.

- Vi prego: non date ai gol del Marocco valenza politica. Sento già qualche sciocchino, per non dire di peggio, iniziare col ritornello “siamo tutti marocchini”. Il più importante è Paolo Gentiloni, che scrive: "Comunque vada sarà il Mondiale del Marocco". Che noia.

- Lo dico ai più: non basta il prefisso “siamo garantisti, quindi” per essere tali. Bisogna applicarsi. Quindi in questa rubrica troverete solo cronaca di quanto successo a Bruxelles, niente di più. Pare che chi indaga abbia trovato 500mila euro a casa dell’ex Pd Antonio Panzeri e dei soldi in borsoni o buste a casa della vicepresidente dell’Europarlamento, la bella greca Eva Kaili. Avrebbero preso fondi illeciti per difendere "un Paese del Golfo", forse il Qatar, nelle sedi europee. Ma per ora, lo ricordiamo, sono solo ipotesi di reato: vedremo se confemate da un equo processo. Non mediatico.

- Sergio Mattarella positivo al Covid ed è già panico, immagino, tra i big dello Stato che erano con lui sul palco reale della Scala di Milano. Compresa la Meloni, che ha già l’influenza. Già mi immagino domani le polemiche: “Se avesse portato la mascherina…”. Dai, ditelo che almeno per un secondo ci avete pensato.

- Secondo Repubblica, Giorgia Meloni “comincia a scendere” nei sondaggi. Ma è una mezza bufaletta. Mi spiego: parliamo di un calo dal 29,5% di una settimana fa al 29.1% di questa, per la precisione nella media dei sondaggi settimanali. Ci sono insomma delle case di sondaggio che la danno anche sopra il 30%, altre in discesa, quindi ne esce una media che è quel che è. Saliscendi decimali ci sono e ci saranno sempre più: evidentemente due anni di covid non hanno ancora insegnato ai cronisti a guardare i dati più sul lungo periodo che sulle oscillazioni di volta in volta. La notizia, ancora una volta, mi pare piuttosto che FdI sta 12 punti percentuali sopra la seconda forza del Paese, e che questo partito non è il Pd ma il M5S. Ecco, diciamo le cose come stanno. Please.

- Un fotografo fa degli scatti a lady Soumahoro, finiscono sul suo sito anni fa, oggi se ne accorgono alcuni cronisti che le pubblicano. Lei accusa lui di averle diffuse senza permesso, lui replica assicurando di avere tutti gli incartamenti per sbugiardarla. Che meraviglia questa straordinaria fiction che ci stanno regalando i Soumahoro

- Scrive il Colle che Mattarella è positivo al Covid e che “tranne qualche linea di febbre è sostanzialmente asintomatico”. Scusate, però: se ha qualche linea di febbre i sintomi ce li ha, anche se solo uno. Al massimo è paucisintomatico.