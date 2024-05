La foto, Gerard Depardieu e l'aggressione al paparazzo Barillari. "Mi ha sferrato tre pugni"

L'attore Gerard Depardieu è salito di nuovo agli onori della cronaca, e anche stavolta, non per i suoi meriti cinematografici. Il “king” dei paparazzi, Rino Barillari, ha infatti raccontato di essere stato preso a pugni dall’attore, per uno scatto rubato nella capitale, nella giornata di martedì 21 maggio.

A quanto ha rivelato Barillari, attorno alle 14 l’attore francese stava pranzando all’Harry’s Bar di Via Veneto con alcuni amici, tra cui una giovane donna, quando si è scagliato con la ragazza contro il fotoreporter, intento a scattargli una foto. “Erano scene che succedevano fino a quindici anni fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo", ha dichiarato ad Adnkronos Piero Lepore, proprietario dello storico locale romano di via Veneto, teatro di una scena molto lontana dalla “Dolce Vita” che si respirava in quei luoghi tanti anni fa.

“Depardieu stava mangiando esternamente con degli amici, erano in sei, è passato Barillari, lo ha visto e gli ha fatto un po' di foto” , prosegue Lepore, “Mentre stava facendo le foto, la donna che era con lui gli si è scagliata addosso in una maniera incredibile, gliene ha dette di tutti i colori… È arrivato Depardieu senza dire niente, ha sferrato tre cazzotti a Rino. Poi è salito nell'auto e sono andati via" . La versione di Lepore coincide con quella di Barillari, che si è dovuto recare al pronto soccorso per farsi medicare. “Lo avevo "intercettato" in via Veneto insieme a una donna ", rivela il fotoreporter, "Mi sono avvicinato per fare qualche scatto - che altro avrei potuto fare - quando lei si è avventata contro di me come una furia”.