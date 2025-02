“Mi hai usato”. “Non ho abbandonato nessuno”. Botta e risposta tra Cruciani e Il Brasiliano

Giuseppe Cruciani e Massimiliano Minnocci

Botta e risposta a distanza tra il conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, e Massimiliano Minnocci, conosciuto anche come “Il Brasiliano” sui social. Il teatro dello scontro verbale sono i rispettivi profili Instagram. Minnocci, che più volte è stato ospite della nota trasmissione di Radio 24, accusa Cruciani di averlo abbandonato nel momento più delicato. La risposta del conduttore radiofonico non si fa attendere.

“Buongiorno Giuseppe, questa mattina mi hai fatto chiamare da un tuo colloboratore, ma quando mi servivi dove stavi?”, esordisce Minnocci con una storia Instagram. Poi, a stretto giro, arrivano le accuse più pesanti: “Quando al tuo amico Brasiliano gli serviva un supporto di un amico, tu dov’eri? Quando mi serviva una lettera per dire che mi stavi vicino tu dov’eri Giuseppe?” , aggiunge. Il riferimento, più o meno velato, è alla questione giudiziaria che ha lo travolto poco più di due mesi fa. Massimiliano Minnocci, infatti, era stato arrestato con l’accusa di aver usato violenza nei confronti della sua fidanzata, sotto l’effetto di cocaina e di alcolici. Il Brasiliano, però, a fine gennaio, è stato rilasciato dal carcere romano di Regina Coeli per essere sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a casa dei suoi genitori.

Da qui il messaggio di Minnocci indirizzato a Cruciani: “Il suo collaboratore mi ha detto che Giuseppe non ce l’ha con me, e tu chi sei, non poteva chiamare direttamente Giuseppe?”. Ma il "Brasiliano" si spinge addirittura oltre e aggiunge: “Per caso Giuseppe ha paura che io dica quello che abbiamo fatto insieme io e lui? Vogliamo dire alle persone quello che abbiamo fatto insieme? Hai usufruito della mia casa” . Da qui la conclusione più amara: “Mi hai solo utilizzato come un fantoccio, poi quando non c’era più bisogno mi hai dato un calcio nel sedere e mi hai buttato nell’immondizia. Specchiati e vorgognati”.

Molto più pacata la replica del conduttore de La Zanzara che affida ai social la sua reazione al video di Minnocci. “Io non faccio mai video per rispondere a gente che vuole alimentare il suo profilo e fare hype”, esordisce Cruciani.

“Io non ho mai abbandonato nessuno, tantomeno il Brasiliano perché non ho mai adottato qualcuno”.

Poi, ecco che arrivano le due puntualizzazioni:In secondo luogo, concludendo, “non sono mai stato a casa di tale Minnocci e questo è ampiamente dimostrabile”.