La bastona e manda un video hard violento alla nonna di lei: arrestato Massimiliano Minocci (il Brasiliano)

Il “Brasiliano” è finito nei guai. Il noto influencer romano, all’anagrafe Massimiliano Minocci, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi. Il 45enne è stato denunciato dalla fidanzata per quanto accaduto lo scorso 23 novembre: l’uomo avrebbe impugnato un bastone e l’avrebbe aggredita, provocandole la frattura scomposta del braccio destro. Secondo quanto ricostruito, Minocci avrebbe agito in preda agli effetti di cocaina e alcol, accusando la venticinquenne di tradimenti e furti.

La presunta vittima è stata ricoverata all’ospedale San Pietro con trenta giorni di prognosi, ma ha deciso di denunciare il compagno solo dopo una lunga opera di convincimento da parte dei genitori e della nonna. Come riportato dal Corriere della Sera, il gip Paola Della Monica ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare dietro le sbarre evidenziando “l’oggettiva gravità del fatto” e “un elevato rischio di recidiva specifica”. Niente domiciliari per il “Brasiliano” anche a causa del suo trascorso: “Le esperienze precedenti ed i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente: come emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha beneficiato, per due volte, della pena sospesa" essendo da ultimo "attualmente sottoposto, con provvedimento del tribunale di Roma, alla messa alla prova".

Non sarebbe la prima volta. La fidanzata del “Brasiliano” era già stata ricoverata all’ospedale di Civita Castellana per un’altra presunta aggressione, ma disse ai familiari di essere caduta accidentalmente. "Quando Massimiliano assume cocaina e, quando ha l’effetto down, inizia ad assumere birra; in questo momento inizia a affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo" la versione della donna: "Alzava sempre di più la voce e mi insultava dicendo che ero una bugiarda, un’infame e, quindi, mentre ero seduta sul divano, mi spintonava per farmi abbassare e impugnava un bastone, simile a una mazza, e mi colpiva violentemente sul braccio destro".

Il giorno dopo l’ultima aggressione, il 24 novembre, il “Brasiliano” avrebbe contattato telefonicamente la fidanzata per scusarsi. Sentita dagli inquirenti, la giovane avrebbe detto di temere la possibile reazione del compagno. Durante la perquisizione della sua abitazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato tre cellulari appartenenti a Minocci. In un dispositivo gli agenti hanno trovato un video di un rapporto sessuale violento, che l’influencer avrebbe poi inviato alla nonna della presunta vittima.

Protagonista di un video diventato virale nel 2018 che lo ritrae mentre sfida a petto nudo alcuni agenti, il "Brasiliano" negli ultimi anni è stato

protagonista del mondo social anche grazie alle partecipazioni alla "Zanzara" su Radio 24. Negli ultimi tempi ha intrapreso una carriera nel mondo della musica e ha aperto il locale “Brasil, Tapas y Cocktail” in zona Ponte Milvio.