A Milano brillano i Travel & Spa Awards 2025: il “Golden Globe” dell’ospitalità celebra le eccellenze mondiali

Milano si è trasformata per una notte nel fulcro internazionale del benessere e dell’hotellerie di alto livello. La città ha infatti ospitato la prima edizione dei TRAVEL & SPA AWARDS 2025, un appuntamento che si propone come nuovo punto di riferimento globale per il settore e che ha visto l’Italia affermarsi accanto a destinazioni simbolo come Dubai e le Maldive.

L’evento, ideato da TRAVEL & SPA Magazine, ha riunito oltre un centinaio di protagonisti del turismo, delle istituzioni e dei media, celebrando non solo il merito professionale ma anche l’impegno sociale, grazie alla collaborazione con Dynamo Camp e Fondazione Progetto Arca.

Una platea di ospiti illustri

A condurre la serata è stato il noto speaker radiofonico Vic, che ha scandito i momenti più significativi con ironia e ritmo. Numerosi i rappresentanti del mondo istituzionale presenti, tra cui l’On. Laura Ravetto, Giulio Gallera per la Regione Lombardia e Deborah Dell’Acqua del Ministero del Turismo. Non sono mancati volti noti dell’informazione e dello spettacolo: dal giornalista di Italia 1 Alan Patarga ai direttori Roberto Alessi (Novella 2000) e Nicola Santini (Vero), fino al conduttore Stefano Bini e all’imprenditrice Sabrina Lencinella.

Tra una portata e l’altra del menù ideato dallo chef Vincenzo Lebano (consulenza Fratelli Cerea), il pubblico è rimasto affascinato dall’esibizione del mentalista Walter Di Francesco, capace di catturare l’attenzione di tutta la sala con numeri di “lettura del pensiero”.

I vincitori: la mappa del turismo che verrà

Diciannove premi hanno composto il palmarès di questa prima edizione, delineando le destinazioni e le strutture destinate a guidare il settore nei prossimi anni. Tra i più celebrati: Terme di Saturnia – Best Destination Spa, Slovenia – Best Wellness Travel, Destination Atlantis Paradise Island – Best Luxury Hotel Experience, Tritone Luxury Thermae & Spa – Editor’s Choice, Mediterraneo Sorrento – Reader’s Best Luxury Hotel.

Le parole degli organizzatori

" Questa prima edizione rappresenta un traguardo importante", affermano i fondatori Paolo Sisti e Patrizia Risati . "Il nostro obiettivo è stato creare un premio credibile, appassionante e capace di valorizzare chi innova ogni giorno il mondo dell’ospitalità. L’entusiasmo ricevuto ci conferma che questo è solo l’inizio ".

Un evento di charme che sostiene il sociale

Accanto allo spettacolo e al networking, la serata ha avuto un forte risvolto benefico. Le donazioni e le sponsorizzazioni, sostenute da partner come GagiaBlu, Trabo, Atlas Group, Italo, PressReader e Oscar Wine, sono state interamente destinate ai Charity Partner, presenti in sala con Vito Nigro (Dynamo Camp) e Alberto Sinigallia (Fondazione Progetto Arca). Un mix di eleganza, riconoscimenti e altruismo che ha consacrato Milano come nuova capitale internazionale del turismo di qualità.

Tutti i vincitori del TRAVEL & SPA AWARDS 2025

Best Luxury Hotel Experience

ATLANTIS PARADISE ISLAND

Best Luxury Resort

ALILA JABAL AKHDAR

Best Luxury Urban Hotel

CONTINENTALE TRIESTE

Best Luxury Boutique Hotel

SAINT HUBERTUS

2. SPA & WELLNESS

Best Wellness Retreat

FONTEVERDE

Best Destination Spa

TERME DI SATURNIA

Best Medical Spa

ADLER BALANCE MEDICAL HEALTH

Best Innovative Spa Concept

PLUNHOF

Best Signature Wellness Treatment

JUMEIRAH ZABEEL SARAY – TALISE OTTOMAN SPA

3. TRAVEL & LIFESTYLE

Best Wellness Travel Destination

SLOVENIA

Best Destination Experience

DHIGALI MALDIVES

Best Tour Operator Experience

TURISANDA

Best Culinary Experience in Hospitality

HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO – LES AMBASSADEURS

ENVIRONMENT & WELL-BEING

Sustainability Excellence in Wellness Hospitality

LEITLHOF

4. EDITOR’S CHOICE – TRAVEL & SPA

Editor’s Choice- Luxury Hotel of the Year

TRITONE LUXURY THERMAE & SPA

READER’S CHOICE

Reader’s Best Luxury Hotel of the Year

MEDITERRANEO SORRENTO

Reader’s Destination of the Year

ITALIA

5. PR EXCELLENCE AWARD

Boutique Agency of the Year

RAFFAELLI CONSULTING

Leading Communication Agency of the Year

HOPSCOTCH