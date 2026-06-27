Milano, il Pride cambia orario per il caldo. Polemiche e defezioni ancora prima di iniziare

Mancano poche ore al corteo del Milano Pride, che è stato confermato per la giornata di oggi, sabato 27 giugno. Alla fine l'evento si farà nonostante le altissime temperature attese, è stato infatti deciso di procedere, limitandosi a far slittare l'orario di partenza in avanti, ovvero dalle 15.30 si è passati alle 17.00. Una scelta che ha destato non poche perplessità, se non vero e proprio malcontento da parte di qualcuno.

Al corteo sono attese decine di migliaia di persone, in una giornata in cui si toccheranno facilmente i 40°. Città come Parigi, strette nella morsa del caldo, hanno deciso di rimandare la parata a settembre, proprio per tutelare la salute delle persone. A Milano, invece, si è deciso di andare avanti, come dichiarato dal sindaco Beppe Sala: "Il programma a Milano non cambia, ci sarò anche io. Vieterò le bibite alcoliche e nei prossimi giorni apriremo una discussione per spostare la data della parata, ma a partire dall'anno prossimo".

L'irriducibilità del primo cittadino non ha tuttavia incontrato la piena approvazione dei partecipanti, e già gira voce di importanti assenze. Il consigliere regionale di Patto civico e attivista Luca Paladini, ad esempio, ha già fatto sapere che non ci sarà, pur con grande rammarico. "Conosco il mio quadro clinico da persona fragile e sono spaventato all'idea di stare ore per strada", ha spiegato, riferendosi ai propri problemi di cuore. "Perché non pensare per le prossime edizioni a una soluzione affinché nessuno - anziani, bambini, malati - debba rinunciare alla manifestazione?".

Anche sui social non sono mancati i commenti polemici. Oltre all'orario modificato, l'organizzazione del Milano Pride ha fatto rafforzare i servizi di assistenza e sono stati istituiti punti sanitari, dove sarà possibile trovare acqua e zone d'ombra. Il corteo terminerà all'Arco della Pace, intorno alle ore 19.00. Ma sarà sufficiente?

Come se ciò non bastasse, a infiammare l'evento non è solo il caldo di questi giorni. Non sono infatti mancate polemiche di altro genere. A pochi giorni dal Milano Pride, locali storici come Borgo delle Perse e LeccoMilano hanno fatto sapere che non sfileranno con il loro carro per protestare contro il mancato sostegno dimostrato dal coordinamento della manifestazione nella battaglia contro le nuove ordinanze comunali sulla movida.

Ci sono state poi contestazioni sul documento politico del Pride, in cui si trovano riferimenti alla guerra israelo-palestinese.

Ad alcuni non è piaciuto l'uso delle parole". "Parteciperò al Milano Pride, non mi faccio intimidire da antisemitismo dilagante", ha fatto sapere il giornalista Klaus Davi, ma c'è chi ha deciso di non sfilare proprio per questa ragione.