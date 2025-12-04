"Mio marito tutte le sere va a dormire in un'altra casa"



Gentile dottoressa, le scrivo queste righe con la morte nel cuore, con vergogna e con il terribile timore di essere riconosciuta in quanto non so a quante persone stia accadendo ciò che vivo io. Sposata da più di vent’anni, un figlio di sedici anni che vive con noi... o meglio dovrei dire con me visto che il mio gentile consorte da qualche mese a questa parte prima con la scusa di avere uno spazio di studio e di lavoro poi con la motivazione di rimanere un po’ da solo e poi senza sentirsi in dovere di motivare alcunché si ritira per giorni in un appartamentino di proprietà della sua famiglia. È sempre stato un uomo indipendente e spesso viaggia per lavoro e anche io ho un lavoro impegnativo quindi non siamo certo la famigliola sempre unita che fa tutto sempre insieme. Spesso ci si ritrovava solo a sera inoltrata per chiacchierare, raccontarsi, stare insieme... Ora non c’è più neanche questo. Lui viene a casa regolarmente, si cena, si trascorre anche la domenica pomeriggio insieme ma a una cert’ora lui va a dormire in quella che a tutti gli effetti è diventata casa sua anche se lo nega. Ovviamente senza accennare a una separazione tra di noi e senza spostare nulla delle sue cose personali da casa. Ogni tentativo di chiarimento finisce in promesse di rientro stabile che non si traducono però in azioni. Tradimento? C’è stato e sembrava superato da entrambi. Crisi di mezza età? Può darsi... Non so come interpretare questi comportamenti... lasciar correre e pensare che il tempo sistemerà tutto o fargli trovare la serratura di casa cambiata? La prego mi dia uno dei suoi formidabili pareri e cerchi se possibile di rendermi irriconoscibile.

Un abbraccio

Simona





Ma certo, Simona che deve cambiare la serratura. Non per altro ma per rendere anche casa sua un luogo, all’evenienza, solo per lei. Giusto per riequilibrare un po’ le cose: solo un po’ dal momento che lei continua a stare nell’appartamento da adulti ad occuparsi del suo adolescente mentre il fuggiasco fuori tempo massimo se ne sta in solitaria (?...). Lo inviti pure a cena per dargli modo di stare con vostro figlio, ma limiti il tasso di umiliazione al minimo e lo rispedisca nel suo dormitorio da single a guardare la tv. Perché che si fermi a far flanella sul divano coniugale è ancora più insultante della grottesca situazione in sé.

Quando parla di «tradimento superato» (sono sempre ammirata nel sentirlo definire «superato») si riferisce alle corna di chi? Chissà perché me ne sono fatta un’idea. Resto a disposizione per fornirle il numero di un fabbro disponibile 24 ore su 24, festivi inclusi.