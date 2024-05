Morire a 28 anni per un angioma. Il professor Giacomo Colletti spiega come si poteva evitare

Morire a 28 anni, un evento molto più che tragico, soprattutto se dovuto a quello che il 90 per cento delle persone percepisce come un intervento chirurgico "banale". È purtroppo accaduto alla giovanissima Michela Andretta, una ragazza romana deceduta durante un intervento di rimozione di un angioma dietro l'orecchio sinistro. Sotto accusa l'intera equipe medica, il chirurgo, l’anestesista e un assistente. La ragazza dalla prima ricostruzione dell’inchiesta aperta per stabilire realmente cosa sia successo nella sala operatoria, sarebbe deceduta per un infarto.

Le parole del professore

Su questa vicenda abbiamo ascoltato il parere del professor Giacomo Colletti uno dei massimi esperti italiani di Angiomi e Malformazioni Vascolari, professore associato di chirurgia maxillo facciale dell'università di Modena e Reggio Emilia e medical firector di VBF Europe (Vascular Birthmarks Foundation), per far chiarezza non solo nelle possibili cause del decesso della giovane paziente, ma soprattutto spiegato quanto sia errata la percezione di quello che tutti considerano “un banale intervento” su quello che viene chiamato sempre “angioma” ma che in realtà non lo è. Le sue parole, non soltanto sono fondamentali per comprendere una branca medica che ancora oggi presenta enormi difficoltà di intervento, ma rivelano anche una realtà preoccupante per quanto riguarda la conoscenza di questa materia nella maggior parte dei casi.

“ Quello che c’è da comprendere prima di tutto - spiega il professore - è che all’interno delle anomalie vascolari esistono due grandi capitoli. Il primo è quello dei tumori e l’altro delle malformazioni. Gli angiomi appartengono solo ed esclusivamente a quello dei tumori. Nello specifico, dovrebbe essere chiamato angioma solo l’emangioma infantile. Si tratta di quelle macchie o masserelle rosso ciliegia o rosso fragola dei bambini che compaiono nelle prime 2-4 settimane di vita e poi, nella maggior parte dei casi, scompaiono da sole con il passare dei mesi. L’emangioma infantile – l’angioma – non si osserva mai negli adulti ”.

Dalle parole del professore si evince quindi che quello che quello asportato alla ragazza romana, non era un angioma, quindi di cosa si trattava? “ Tutte le altre sono malformazioni vascolari, ovvero malformazioni dei vasi sanguigni o linfatici. Le cellule dei vasi sanguigni, quando devono costruire il cosiddetto “albero vascolare” che forma la nostra complessa struttura di arterie, vene e capillari, si devono riprodurre (servono nuove cellule per creare nuovi vasi). Per fare questo hanno bisogno di leggere l’intero DNA e farne due copie da trasmettere alle cellule figlie che a loro volta lo passeranno alle nipoti e così via. Alcuni punti del nostro DNA sono più difficili da leggere correttamente e le cellule possono commettere dei piccolissimi errori. Questa “mutazione genica” è la causa della malformazione vascolare e questa sarà diversa in base al tipo di vaso malato ”. Spiega ancora Colletti.

I vari tipi di malformazioni

Non si tratta quindi soltanto di un tipo di malformazioni e da qui anche la complessità che si presenta nella diagnosi e nel conseguente modo di intervenire. “ Se la malformazione si verifica nei capillari si producono Malformazioni Capillari, che purtroppo vengono impropriamente definite angiomi piani. Per capire, sono quelle macchie rosso scuro che si presentano soprattutto nella parte media del viso. Ci sono poi quelle che colpiscono le vene, le Malformazioni Venose, che vengono impropriamente chiamate Angiomi Cavernosi. Per semplificare, hanno aspetto e comportamento molto simili alle vene varicose delle gambe. Le Malformazioni Venose possono presentarsi in varie parti del corpo, come il viso, la lingua e all’interno dell’orbita oculare creando condizioni cliniche anche molto difficili e pericolose. Essendo costituite da vene malformate e sfiancate, sono sensibili alle posizioni del corpo. Ad esempio, quelle del volto o della lingua, aumentano di dimensione se ci si china o si sollevano pesi ”.

“ Infine -continua ancora - ci sono le Malformazioni Artero-Venose, anche dette MAV. Queste sono le malformazioni più gravi e problematiche. Sono costituite da una rete di arterie e di vene di dimensioni anche molto grandi. Pulsano, spesso sono dolorose e se la pelle sovrastante si lacera sanguinano moltissimo ”. Dalle parole del professore si comprende quindi che Michela Andretta, morta dopo un’ora che si trovava in sala operatoria, molto probabilmente non aveva quello che è stato definito un angioma.

“ Molto probabilmente era una malformazione arterovenosa, che è l’errore di replicazione a livello delle arterie che sono le ramificazioni vitali che portano il sangue ai vari capillari. A mio parere potrebbe trattarsi proprio di quello perché la regione dove è stato fatto l’intervento, quella dell’orecchio e subito dietro, è piuttosto tipica per questo tipo di malformazioni ”.

La responsabilità medica

La domanda che ovviamente un po’ tutti si fanno in questi casi è come sia stato possibile non riuscire a capire queste differenze quando si interviene chirurgicamente, e se questa sè imputabile ad una responsabilità dei medici o ad un tragico evento che in medicina può verificarsi: “ In tutta onestà - chiarisce il professore - non mi sento di condannare i medici perché le anomalie vascolari, e quindi gli angiomi e le malformazioni vascolari, non vengono insegnate all'università. Nonostante le anomalie vascolari siano complessivamente frequenti, se considerate nel loro complesso, gli studenti di medicina, e quindi i medici, non le conoscono e tendono a chiamare tutto angiomi. Non è colpa quindi dei medici, ma di una assoluta carenza di formazione universitaria al riguardo. E questo, si badi bene, non riguarda solo l’Italia, ma tutto il mondo ”.

Una realtà molto preoccupante

Un’affermazione quella del professor Coletti che sembra quasi incredibile. Come sia possibile che questo tipo di patologia non vengano insegnate durante il periodo universitario dove vengono formati i medici? “ Queste, ripeto, non vengono spiegate né all’università né nelle scuole di specializzazione. Qualche anno fa ho scritto una pubblicazione dove mi sono preso la briga di andare a controllare le diagnosi di centinaia di casi per vedere se erano state fatte correttamente, scoprendo che nell’85% dei casi erano sbagliate. Parliamo di articoli apparsi su riviste scientifiche internazionali, quindi il massimo della qualità di pubblicazione. In questi casi gli Autori scrivono l’articolo e lo inviano ad una rivista importante che lo pone al vaglio di altri Autori considerati esperti dell’argomento. Nonostante tutti questi passaggi di revisione da parte di medici qualificati di tutto il mondo, le diagnosi sbagliate erano la regola ”.

Lascia abbastanza senza parole un’affermazione del genere, soprattutto pensando a quanto a questo punto sia facile in questo ambito, poter commettere errori di valutazione: “I l 90% della mia attività professionale è dedicata alle anomalie vascolari, sono spesso in Europa e negli Stati Uniti a visitare e ad operare, ma la mia cultura sulle anomalie vascolari l’ho costruita da solo perché nessuno mi ha insegnato queste cose. Quando oltre venti anni fa mi sono avvicinato a questa branca della medicina mi sono trovato a dover studiare da solo su una letteratura medica che era piena di confusione ed errori. Io stesso, nel corso del tempo, mi sono trovato ad intervenire in un paio di casi in sala operatoria in cui la valutazione era stata sbagliata e si trattava di una malformazione artero-venosa, prevenendo conseguenze disastrose potenzialmente mortali. In altre circostanze, purtroppo, sono stato chiamato ad esprimermi in casi nei quali il decesso era avvenuto ”.

Maggiore informazione medica

A Modena, dove il professore insegna nell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per fortuna gli studenti e gli specializzandi ricevono un corso formale di diagnosi e trattamento delle anomalie vascolari. Questa è tuttavia un’eccezione e non avviene nella stragrande maggioranza delle altre università. “ Questa è una cosa assurda che non succede in nessun altro ambito della medicina ”.

Ovviamente ci si chiede non soltanto come sia possibile, ma perché questo tipo di differenze che possono portare a casi gravi come probabilmente quello della 28enne romana, non vengano insegnati all’Università: “ L’argomento è abbastanza complesso da capire, soltanto dopo averlo studiato profondamente risulta chiaro. Trattare le anomalie vascolari inoltre è piuttosto complicato. Se questo tipo di chirurgia, e lo dico senza mezze parole, non è fatta da persone più che esperte, è potenzialmente molto pericolosa. Il trattamento delle anomalie vascolari dovrebbe essere eseguito da chi ha un’attività costante e frequente nell’ambito. Il rischio di errori aumenta drasticamente quando interviene qualcuno che tratta le anomalie vascolari solo occasionalmente .

Tornando al discorso della ragazza romana deceduta, questa sicuramente non aveva un angioma, perché questo è il tumore dei bambini che poi, come ho spiegato scompare con il passare dei mesi. Non esiste un angioma in una ragazza di 28 anni”, sostiene il professore che sottolinea: “ Non è giusto puntare il dito nei confronti di medici che non hanno mai ricevuto nel corso della loro formazione un insegnamento al riguardo. La colpa non è dei medici ma della formazione universitaria e specialistica ”.

Come potersi “affidare”

Ovviamente i pazienti e le persone comuni non avendo competenze mediche, alla luce delle parole del professore come possono essere certe di mettersi in mani sicure quando hanno bisogno di questo tipo di intervento, che spesso viene eseguito anche per una questione semplicemente estetica: “ Ho calcolato che circa l’80% dei pazienti che vengono nel mio studio sono ‘nomadi’ nel senso che hanno girato molte sedi senza trovare una risposta corretta nè tantomeno una soluzione al loro problema. Secondo me la cosa migliore quando ci si trova davanti ad un medico è verificare la sua competenza nello specifico, parlo ovviamente di questo tipo di patologie. Prendere informazioni prima, capire se si occupa sistematicamente di anomalie vascolari ovvero se conosce la differenza tra angiomi e malformazioni, che esperienza professionale ha e quanti pazienti tratta.

Inoltre consiglio anche durante il colloquio di fare molte domande chiedendo se si tratta di un angioma o una malformazione, visto che ora sappiamo che c’è una differenza. Il medico deve essere prontissimo a rispondere e spiegare, altrimenti, anche se ribadiamo che non è colpa sua, è evidente che sulla materia non è esperto ”.

Un ulteriore aiuto

Questo tipo di materia è qualcosa che il professore sta cercando di divulgare in maniera più chiara possibile affinché non si verifichino più i casi di morte o anche di altre problematiche come probabilmente accaduto a Michela Andretta. Per aiutare ulteriormente ha creato il sito dove viene spiegata perfettamente la differenza anche per chi non ha competenze mediche, perché la conoscenza soprattutto in ambito della nostra salute è qualcosa di veramente fondamentale.

Esiste inoltre la SISAV, la società italiana di anomalie vascolari, che certamente offre informazioni certificate”

, raccomanda concludendo il professore.