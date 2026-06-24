Morte Sofia Barbieri, il ragazzo del video scappa all'estero e manda minacce via video: "Vi sparo a tutti"

Siamo arrivati al quarto messaggio pubblicato sui social da parte del giovane che abbiamo visto scherzare in un video registrato poco dopo l'incidente mortale che è costato la vita alla 23enne Sofia Barbieri. La ragazza e la sua amica, Emma Brasca, si trovavano ancora sulla strada, entrambe gravemente ferite, quando il giovane ha pensato di filmarsi. In tono scherzoso, mentre la situazione era grave, diceva: "Ve lo giuro, questa è morta... abbiamo rotto tutto stanotte, bro'. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto".

Parole che hanno fatto il giro del web e hanno avuto un grosso peso, arrivando a scatenare prima la rabbia dei social, poi quella degli amici di Sofia.

Del giovane non sappiamo molto, solo che ha 19 anni, ha origini marocchine e si trovava a bordo della Fiat 500 che nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, a Ceriale (Savona), si è scontrata contro il motorino sul quale viaggiavano Sofia e la sua amica.

Stando alle informazioni trapelate, il ragazzo ha lasciato la sua casa di Pietra Ligure nella mattinata di ieri, spostandosi forse in Portogallo e poi in Marocco. Prima di partire, ha lasciato un video in cui è arrivato a dire: "Mi sa che il mio piano di fare la bella vita in Italia è fallito", scatenando ulteriore rabbia.

La famiglia del ragazzo è sconvolta. Si tratta di una famiglia normale, composta da madre, padre e quattro figli. Il 19enne aveva già dato dei problemi, e per questa ragione è stato in comunità per due anni. "Quando è uscito sembrava avesse messo la testa a posto, lavorava come cameriere. Tra di noi i rapporti erano normali, c'erano tensioni, ma come in tutte le famiglie", ha spiegato suo padre, invalido, all'AdnKronos. "Io e mia moglie siamo disperati, è come fosse morta nostra figlia. Vogliamo chiedere perdono ai genitori di Sofia ed Emma", ha aggiunto. "Ha fatto un grande sbaglio con quel video, per questo l'ho mandato via. Lui mi ha detto di avere capito l'errore commesso, ma ho preferito allontanarlo, gli ho detto di trovarsi un altro posto. Ha preso i documenti, gli ho detto 'Vai dove vuoi, l'Italia è grande, l'Europa è grande'".

Ed è proprio da un luogo lontano dall'Italia che il giovane ha pubblicato il suo quarto video, arrivando a minacciare chi lo attacca.

"Sono venuti a casa mia e per poco non hanno preso mio padre a pugni e io dovrei chiedere scusa? Per cosa? Perché da ubriaco ho fatto un video mentre ridevo di una mia amica che ha rotto la macchina? Non ho fatto nulla di male, lavatevi il cervello prima di parlare", sbotta nel filmato. "Avrò pure sbagliato, ma ci sono modi e modi. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia se no vengo lì e vi sparo a tutti".