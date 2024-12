Natale, il significato storico e religioso e l'evoluzione nei secoli della festa della cristianità

Il periodo natalizio è una stagione ricca di tradizioni che uniscono famiglia, fede e cultura e che enfatizzano temi di speranza, gioia, generosità e buona volontà. Mentre il Natale è da tradizione cristiana il giorno della nascita di Gesù, l'usanza di decorare gli alberi e scambiarsi doni o la presenza di personaggi come Babbo Natale ha gradualmente portato la festa ad essere abbracciata in tutto il mondo al di là della religione professata.

La festa secondo le Scritture

Per i cristiani il Natale è incentrato sulla nascita di Gesù come viene riportato nei vangeli di Matteo e Luca. Segna il momento in cui Dio diventa umano, nato in una stalla. Un racconto estremamente simbolico fatto di miracoli, speranze e attese, fonte di vera ispirazione per tutta la cristianità. Le data del 25 dicembre risale a tempi antichi si pensa al 273 A.D. Alcuni resoconti storici suggeriscono che la scelta del 25 dicembre per Natale fosse deliberata e mirata a contrastare l'influenza di altre importanti celebrazioni pagane.

Ancora oggi esiste il timore che il legame storico con le feste pagane possa in qualche modo contaminare il significato cristiano della festa cristiana, anche se al centro della fede c'è la convinzione che il Vangelo non solo trascenda le influenze culturali, ma abbia anche il potere di trasformarle. Intorno al 320 d.C. un teologo rispose a queste preoccupazioni offrendo un profondo pensiero sulla questione: " Consideriamo questo giorno sacro, non come i pagani a causa della nascita del sole, ma a causa di Colui che lo ha creato ". Questa affermazione sottolinea proprio l'essenza del Natale, ossia onorare la nascita di Gesù Cristo come vera fonte di luce e speranza, trascendendo qualsiasi associazione storica e riaffermando il profondo significato spirituale di questa sacra festività.

Le celebrazioni "preparatorie"

I festeggiamenti religiosi del Natale intrecciano molte tradizioni sia religiosi che culturali. In diversi paesi la "stagione" nataliza comincia quattro settimane prima con numerose feste cristiane in qualche modo "preparatorie" all'evento. Si festeggia il giorno di San Nicola, quello di Santa Lucia e la festa della Vergine di Giadalupe, anche se pur essendo celebrazioni cristiane nel corso dei secoli si sono arricchite di dettagli che poco hanno a che fare con la religione. Persino i giorni seguenti al Natale sono ricchi di tradizioni e celebrazioni, con la fine delle festività che per molti coincide con l'Epifania, 12 giorni dopo il Natale.

Come ha avuto inizio il Natale?

La storia delle origini del Natale risale alla tradizione cristiana, che celebra la nascita di Gesù Cristo come evento centrale del Natale. La natività si trova principalmente nel Nuovo Testamento della Bibbia, in particolare nei libri di Matteo e Luca. Secondo la Bibbia la storia inizia con l'annuncio della nascita di Gesù alla Vergine Maria da parte dell'angelo Gabriele. Nel Vangelo di Luca Maria riceve la visita dell'angelo, che le dice che concepirà e darà alla luce un figlio, Gesù, che sarà il Figlio di Dio. Maria accetta questo messaggio divino con fede.

Nel Vangelo di Matteo, Giuseppe, futuro sposo di Maria, riceve anche un messaggio divino in sogno, che conferma la natura miracolosa della gravidanza di Maria e gli ordina di prendere Maria come sua sposa. Giuseppe segue obbedientemente la guida di Dio. La nascita di Gesù avviene a Betlemme, come profetizzato nell'Antico Testamento. La coppia, Maria e Giuseppe, si reca a lì per un censimento e, poiché non c'è posto nella locanda, Gesù nasce in un'umile stalla o mangiatoia. Gli angeli appaiono ai pastori nei campi, annunciando la nascita del Salvatore e guidandoli verso il neonato.

In seguito i Re Magi provenienti dall'Oriente, noti come i Magi, seguono una stella fino a Betlemme, dove presentano doni di oro, incenso e mirra al bambino Gesù, a simboleggiare la sua natura regale e divina. La celebrazione del Natale si è evoluta nel corso dei secoli e incorpora varie tradizioni culturali e religiose, ma il suo messaggio fondamentale rimane la nascita di Gesù Cristo come adempimento della promessa di Dio di portare salvezza e speranza all'umanità.

Perché si festeggia il 25 dicembre

Su questa specifica domanda esistono due teorie. Le religioni antiche celebravano una sorta di festività in questo periodo: dall'ebraico Chanukah al pagano Solstizio d'inverno, allo Yule germanico, al romano Dies Natalis Solis Invicti (Nascita del Sole). Il gran numero di giorni di festa con alberi, decorazioni, ceppi di yule, vischio e feste sembrano indicare una stagione di festa a cui i cristiani hanno aggiunto la nascita di Gesù come una via di fuga dalle feste pagane per i primi credenti.

Il 25 dicembre era il festival dei Saturnali, festa dell'emancipazione, dello scambio di doni e del trionfo della luce dopo la notte più lunga. Il cristiano vede la verità implicita in questa tradizione pagana che riflette: Cristo, la Luce del mondo, il Suo trionfo sulla notte del peccato (Luca 1:78-79): " Per la tenera misericordia del nostro Dio, per la quale il sole nascente verrà a noi dal cielo 79 per illuminare coloro che vivono nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi sulla via della pace ".

La seconda teoria i concentra sulla data "accettata" dalla Chiesa occidentale del 25 marzo come l'Annunciazione o l'Immacolata Concezione di Gesù nel grembo di Maria. Il 25 dicembre è 9 mesi dopo e quindi celebrato come il compleanno di Gesù. Indipendentemente dalle possibili ragioni per la data, il calendario della chiesa fu stabilito in Occidente durante il regno di Costantino, mentre la Chiesa orientale mantenne per un po' di tempo la data del 6 gennaio.

La vigilia

Per secoli il Natale è stato celebrato non come un singolo giorno, ma come un'intera stagione in alcune parti del mondo, a partire da questo giorno, il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Forse la pratica di festeggiare la sera prima del grande giorno è un'eco dell'antico conto ebraico. Tra gli ebrei di un tempo, un giorno iniziava alle sei di sera e durava fino alle sei della sera successiva. Non aveva forse scritto Mosè: " Una sera e una mattina furono il primo giorno "?

Perché si chiama Natale?

Natale significa "messa di Natale". Sebbene la data sia un'ipotesi, la tradizione di osservarlo risale almeno al quarto secolo. Sotto l'influenza della chiesa, le tradizioni cristiane sostituirono le feste pagane del solstizio in tutta Europa. Spesso le pratiche pagane più innocenti (come portare un ceppo di Natale, decorare con agrifoglio e simili) furono trasferite nell'osservanza del Natale, trasfigurate con un nuovo significato.

Il significato cristiano dietro le tradizioni natalizie

Gli alberi sempreverdi erano il simbolo della vita eterna. Martin Lutero li introdusse nella Chiesa della Riforma come un'immagine della nostra vita senza fine in Cristo, portando un albero alla sua famiglia la vigilia di Natale illuminato da candele (Isaia 60:13).

• Le candele sono un'immagine di Cristo come Luce del mondo (Giovanni 8);

• L'agrifoglio parla delle spine nella Sua corona (Matteo 27:29);

• Il rosso è un colore del Natale che parla del sangue e della morte di Cristo;

• I regali sono un ricordo dei doni dei Magi al bambino Gesù. Ognuno di essi parla di una componente della Sua incarnazione: Maestà nella vita, Amarissima agonia nella morte e Lui come dono perfetto di Dio per noi (Matteo 2);

• Il ceppo di Natale era un simbolo con cui tutti gli uomini della famiglia portavano un ceppo abbastanza grande da bruciare per 12 giorni in casa. Si identificavano con Cristo e la Sua Croce. Il fuoco veniva acceso con un frammento del ceppo degli anni precedenti [questo si riferisce all'esistenza eterna di Cristo prima della Sua nascita]. Parla di calore, unità, gioia e sicurezza della vita senza fine;

• Il vischio era un antico simbolo dei tempi romani. Era sotto il vischio che vecchie inimicizie e amicizie spezzate venivano ripristinate. Quindi Cristo fu Colui che tolse l'inimicizia e ci diede la pace con Dio (Romani 5:1; Romani 8:1);

• Le campane sono associate al suono delle notizie. Cristo è la buona notizia, la migliore di tutte.

L'evoluzione della festivita

• Durante il Medioevo il Natale divenne un periodo di sfarzo religioso e di festa in Europa. Presepi, canti natalizi e servizi religiosi giocarono un ruolo centrale. Con la diffusione del cristianesimo, il Natale assorbì elementi da feste invernali pagane preesistenti, come i Saturnali romani e lo Yule germanico, per facilitare la conversione dei non cristiani. Ciò includeva tradizioni come decorare con il verde, accendere candele e scambiarsi doni.

• La Riforma protestante nel XVI secolo portò a vari approcci al Natale. Alcuni gruppi protestanti abbracciarono la festa, mentre altri la rifiutavano perché di natura troppo cattolica. In alcune regioni, il Natale fu completamente bandito.

• Il XIX secolo vide una rinascita delle tradizioni natalizie nel mondo di lingua inglese, in particolare nell'Inghilterra vittoriana. Questa era rese popolari molte usanze natalizie moderne, tra cui l'albero di Natale, i biglietti di auguri e l'idea del Natale come festa incentrata sulla famiglia.

• Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, il Natale divenne sempre più commerciale, con i rivenditori che promuovevano l'idea di fare regali. L'immagine di Babbo Natale, basata sulla figura storica di San Nicola, si è evoluta nella figura allegra e portatrice di regali che conosciamo oggi.

• Sebbene ci siano molte nuove tradizioni e usanze che circondano la celebrazione della stagione, il nucleo del Natale rimane la celebrazione della nascita di Gesù Cristo.

Babbo Natale

Il nome Babbo Natale deriva dal nome olandese di San Nicola, Sinterklaas. Mentre il moderno Babbo Natale è associato a un personaggio immaginario, lo storico San Nicola era una figura venerata nota per i suoi atti di carità e generosità. San Nicola nacque intorno al 280 d.C. a Patara, in Asia Minore, da ricchi genitori cristiani che avevano pregato per avere un bambino. Fu devoto a Dio fin da piccolo. Dopo aver perso i genitori a causa di una pestilenza, Nicola ereditò la loro ricchezza e scelse di usarla per scopi onorevoli.

Nicola divenne in seguito arcivescovo di Myra, dimostrando una straordinaria saggezza, maturità e perseveranza nei suoi atti di gentilezza. Durante la sua vita, affrontò persecuzioni e probabilmente la prigione per la sua fede cristiana, sopportando un difficile periodo di otto anni di persecuzione sotto gli imperatori Diocleziano e Galerio. Con l'avvento della libertà religiosa sotto l'imperatore Costantino, i cristiani affrontarono nuove sfide, tra cui controversie dottrinali. Costantino convocò il Concilio di Nicea nel 325 d.C. per affrontare queste questioni, dove Nicola di Myra fu uno dei vescovi presenti, contribuendo allo sviluppo del Credo di Nicea. Così, lo storico San Nicola lasciò un'eredità duratura di fede, carità e unità nella tradizione cristiana.

Biglietti di Natale

La tradizione di inviare biglietti di Natale iniziò nel 1844. Un artista inglese di nome William Dobson, disegnò alcune immagini in Inghilterra da utilizzare in questa stagione. Trovarono un uso locale lì e presto si diffusero in America. Nel 1846 Cole e Horsley videro il potenziale commerciale di questa tradizione in crescita e avviarono la produzione di quella che oggi è un'industria da oltre 1.000.000.000,00 di dollari, che vede 4 miliardi di biglietti spediti ogni anno solo in America.

Calze di Natale

La tradizione delle calze di Natale è un aspetto affascinante e ampiamente abbracciato delle celebrazioni natalizie, in particolare nelle culture occidentali. Consiste nell'appendere calze, solitamente fatte di stoffa, vicino al camino o in un'altra parte della casa alla vigilia di Natale. Si ritiene che queste calze vengano riempite di piccoli doni, dolcetti e sorprese da Babbo Natale o da altre figure che fanno regali durante la notte, per essere scoperte dai bambini la mattina di Natale.

L'usanza può essere fatta risalire alla leggenda di San Nicola, la figura storica che ha ispirato Babbo Natale. Una storia popolare racconta di San Nicola che aiutò un povero con tre figlie che non potevano permettersi la dote e rischiavano di essere vendute come schiave. Per provvedere a loro, San Nicola lasciò cadere segretamente sacchi d'oro nel camino, che atterrarono in prossimità delle calze che le ragazze avevano messo ad asciugare vicino al camino.

Il Natale nei prossimi anni

È una festività fissa che si celebrea ogni 25 dicembre anche se i giorni della settiana cambiano. Queste le date dei Natali nei prossimi cinque anni.

• 2024 - mercoledì 25 dicembre 2024

• 2025 - giovedì 25 dicembre 2025

• 2026 - venerdì 25 dicembre 2026

• 2027 - sabato 25 dicembre 2027

• 2028 - lunedì 25 dicembre 2028