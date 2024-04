Naufragio in acque Sar maltesi: 8 vittime. I superstiti trasferiti a Lampedusa

Un naufragio si è registrato in acque Sar maltesi nelle ultime ore, a breve distanza da Lampedusa e dalle acque Sar italiane. Al momento sembrerebbe che il numero delle persone decedute sia di otto ma potrebbero esserci degli altri dispersi. Nonostante il naufragio sia accaduto in acque di competenza di Malta, le salme sono state portate al molo Favaloro di Lampedusa. Stando alle prime indicazioni, le vittime potrebbero essere dovute a una condizione di ipotermia. Il convoglio era composto da oltre 30 persone e le 23 superstiti sono state portate a Lampedusa.

" Purtroppo ci troviamo ad avere a che fare con persone che non hanno alcun scrupolo. Le condizioni del mare sono proibitive, però nonostante ciò li hanno fatti mettere in viaggio. Si tratta di barchette che non hanno alcuna galleggiabilità, in ferro, quindi la cosa era prevedibile. L'evento non è stato vicino Lampedusa e nonostante ciò le nostre autorità sono intervenute ", ha dichiarato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, a LaPresse. " Tra gli otto morti potrebbe esserci anche una bambina piccolissima. I superstiti dicono che ci sono altri dispersi. Speriamo che non ci siano però purtroppo allo stato attuale non possiamo escluderlo ", ha spiegato il sindaco.