Il "6" manca da 18 mesi: il montepremi record del SuperEnalotto

Prima o poi qualcuno vincerà, è accaduto in passato e accadrà di nuovo ma per adesso centrare il "6" al SuperEnalotto è diventato un tabù senza precedenti. fugge ancora il premio dei sogni arrivato a 307,8 milioni di euro. Il Concorso di ieri la cui combinazione vincente è compoosta dai numeri 19,32,51,61,71,82, il Jolly 48 e il Numero Superstar, 35, non ha visto nessun vincitore nemmeno al "5+1".

Montepremi record

In Europa non c'è nessuna lotteria che metta in palio una cifra così alta che non viene più azzeccata da un anno e mezzo, da quel 22 maggio 2021 quando il jackpot da 156,2 milioni di euro fu vinto a Montappone, provincia di Fermo. Quella cifra, seppur mostruosa, era in pratica la metà di quanto accumulato oggi e nessuno sa quando si "fermerà" questo accumulo senza precedenti. Come abbiamo visto sul Giornale.it, nella storia del SuperEnalotto la vincita più alta risale al 2019 quando, il 13 agosto, la sestiva vincente fece vincere a qualche fortunato giocatore di Lodi ben 209,1 milioni di euro con una schedida di soli due euro.

"Appuntamento a martedì"

" L’appuntamento con il Jackpot milionario è rimandato al prossimo concorso, che si terrà martedì 15 novembre 2022. Grande attesa per il montepremi, ma per fortuna i premi di categoria minore regalano gioie a coloro che decidono di tentare la sorte ogni settimana con i numeri del SuperEnalotto ", si legge in una nota della Sisal. Per chi volesse saperne di più, le estrazioni si tengono sempre nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) alle ore 20 e si può giocare registrandosi sui siti abilitati, nelle ricevitorie o anche tramite l'app ufficiale del SuperEnalotto.

I due miliardi vinti negli Usa

Come detto, il montepremi è il più alto di sempre in Europa: fino all'anno scorso, il record apparteneva alla Francia con 220 milioni di euro vinti all'EuroMillions, lotteria che riguarda anche Paesi quali la Spagna e l'Inghilterra che necessita di sette numeri vincenti per sbaragliare il jackpot: bisogna, infatti, indovinare i 5 numeri estratti tra quelli compresi tra 1 e 50 e i due numeri estratti su un pool di 12 numeri. Il jackpot più alto della storia, però, è stato appena vinto negli Stati Uniti alla lotteria: come ricorda AbcNews, infatti, l'8 novembre un biglietto da 2,04 miliardi di dollari è stato comprato in una stazione di servizio di Altadena, in California. I numeri vincenti erano 10, 33, 41, 47, 56, il numero Powerball era il 10. Tasse escluse, nelle tasche del fortunatissimo vincitore (probabilità di vittoria una su 292,2 milioni) vanno 997,6 milioni di dollari, netti, l'equivalente di circa 961,74 milioni di euro, più del triplo del nostro attuale SuperEnalotto.