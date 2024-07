"Non chiudere la porta a chiave". Così i ladri svuotano l’appartamento: l’allarme

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo stratagemma messo in atto da alcuni ladri per trarre in inganno i numerosi turisti che visitano il nostro Paese ha già fatto qualche vittima a Firenze.

Il sistema ideato è tanto semplice quanto efficace, dato che fa leva sull'ingenuità e l'estrema correttezza delle persone: "Molto importante: non chiudere la porta con la chiave dall'esterno" , si legge su uno dei biglietti affissi sull’uscio di alcune abitazioni concesse in affitto per le vacanze nel capoluogo toscano. Pensando che si tratti di un messaggio lasciato dal proprietario, quindi, i turisti sono portati a rispettare la richiesta, agevolando il compito dei topi d'appartamento: è sufficiente utilizzare una semplice lastra per aprire la serratura della porta d'ingresso senza alcuno sforzo e in brevissimo tempo.

Grazie al prezioso intervento degli uomini della polizia è stato possibile idividuare e fermare due ladri, peraltro di giovane età, dato che si tratta di un 16enne e di un 20enne: i due erano i principali indiziati di un furto avvenuto all'interno di un appartamento affittato a dei turisti in via del Moro. Dopo il furto, i giovani ladri, che avevano messo le mani su un consistente bottino, si sono diretti verso la basilica di San Lorenzo. Giunti in via del Giglio, tuttavia, non hanno resistito alla tentazione di fermarsi e aprire lo zaino contenente gli oggetti appena rubati.

I poliziotti, insospettiti per aver trovato delle buste contenenti capi di abbigliamento griffati e scarpe di marca di grande vaore economico, hanno voluto vederci chiaro, facendo scattare una perquisizione. È stato semplice per gli uomini in divisa comprendere che proprio i due ragazzi erano i responsabili di un furto appena messo a segno ai danni di alcune turiste statunitensi residenti in un appartamento in affitto in via del Moro, anche perché nello zaino c’erano anche attrezzi da scasso e una lastra di plastica.

Il 20enne è stato dichiarato in stato di fermo, mentre il complice 16enne è stato denunciato in stato di libertà. Il consiglio della polizia è quello più ovvio da seguire in casi del genere: "Chiudete sempre bene a chiave la porta di ingresso" , un avviso che vale tanto per i turisti quanto per i proprietari di casa.

"Dio benedica la Polizia italiana - la migliore del mondo!",

hanno scritto le treEsther, Jinny e Sarah, come riferito da Il Messaggero, in un biglietto indirizzato agli agenti che hanno restituito loro tutti gli oggetti rubati.