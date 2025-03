"Tanto non pago". Il trend virale che può costare caro: cosa rischia chi lo segue

Ascolta ora 00:00 00:00

Fucine di tendenze e tormentoni i social network si trasformano sempre più spesso nel luogo perfetto per proporre cattivi esempi. A confermarlo è l'ultimo trend diventato virale su TikTok, che ha messo nel mirino le applicazioni che consentono di dilazionare gli acquisti in tre rate. Come? Ostentando i propri debiti e vantandosi di fare shopping utilizzando queste app senza però pagare le rate. Una tendenza tanto sciocca quanto pericolosa, perché non pagare i propri debiti - come confermano gli esperti - più portare a segnalazioni negative alle agenzie di credito.

Come funziona il trend

Su TikTok il fenomeno è noto come "klarna debts trend" e raccoglie centinaia di video e reel, dove gli utenti si vantano di avere debiti cospicui e ironizzano sul fatto di non pagare le rate dei propri acquisti. Video ritenuti divertenti dove gli utenti si mostrano in volo su un aereo, in un negozio o semplicemente al ristorante e scherzano sul fatto di avere "aggirato" la politca delle app, che consente di acquistare un bene e riceverlo pagando solo un terzo del suo costo per poi saldare le successive due rate a distanza di un mese l'una dall'altra. Il fenomeno è mondiale ma uno dei video più virali, che ha superato 200mila visualizzazioni, è di una ragazza italiana che, cavalcando l'onda del trend social, ironizza: " Io che faccio di tutto tranne pagare quello che devo ".

Le app di credito nel mirino

Il trend coinvolge principalmente una delle più note app per dilazionare i pagamenti, ma in realtà il fenomeno riguarda anche altre piattaforme del settore "Buy now, pay later". Negli ultimi due anni l'utilizzo di questi applicazioni, che consentono di fare acquisti anche di piccoli importi e pagare il totale in tre rate con un clic senza finanziarie, buste paga e senza interessi, ha avuto un'impennata. E come nel caso dei veri e propri finanziamenti c'è anche chi non rispetta i piani rateali e smette di pagare.

Una vecchia questione che però è diventata social a causa del "klarna debts trend". Ma gli esperti avvisano: gli utenti che si vantano di continuare a fare shopping senza pagare rate e debiti possono incorrere in guai ben peggiori di una semplice segnalazione su TikTok.

I rischi del fenomeno social

Non pagare le rate può avere pesanti conseguenze sul futuro creditizio di chi pensa di farla franca. Se si decide di non pagare, infatti, il proprio nominativo viene segnalato al Crif dopo due rate mancate e viene registrato come "cattivo pagatore" nel sistema di informazioni creditizie.

La semplice segnalazione diventa visibile a livello globale tra banche, istituti di credito e finanziarie e ottenere leasing, mutui o semplici finanziamenti diventa impossibile. Tutto per avere "scherzato" pensando di potere evitare di saldare tre rate per acquisti di qualche centinaio di euro.