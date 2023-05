"Non lo puoi fare". La conduttrice sgrida l'inviata nell'alluvione

"Non si può fare, Barbara!". Il richiamo in diretta è stato qualcosa di più di un semplice rimbrotto. Stamani ad Agorà, su Rai3, la conduttrice Monica Giandotti ha ripreso la propria inviata a Faenza, che aveva confidato di essere uscita dall'albergo nella quale si trovava, di fatto aggirando l'invito delle autorità a rimanere al chiuso vista l'emergenza alluvione. "Guarda, Monica, sono stata l'unica dell'albergo a scappare. Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe. Sono passata dal retro e ho attraversato un garage che però aveva una porta apribile con una spinta", aveva rivelato la giornalista.

"Non si fa, Barbara! Non si può fare...", la aveva subito redarguita la conduttrice dallo studio, ricordando al pubblico le differenti disposizioni emesse dalle autorità. A quel punto l'inviata Barbara Gubellini ha postillato: "Non si può fare, lo so. Però era un garage a piano terra, non era un seminterrato". Poi l'ulteriore commento forse non troppo appropriato, vista la situazione emergenziale. "E comunque sia, la bellezza di riuscire ad uscire è tanta, ti dico la verità", ha aggiunto l'inviata, mentre a fatica cercava di avanzare nell'acqua alta che le arrivava fin sopra la vita.

Quelle sue parole hanno suscitato qualche brontolio in studio ed è stata la stessa conduttrice Monica Giandotti a stigmatizzarle. "Però, dobbiamo ricordare, perché sennò... Noi facciamo servizio pubblico, però noi siamo sul campo e diamo informazioni fuorvianti. La nostra giornalista è riuscita a raggiungere la strada ma l'appello dei sindaci - così che insomma non si sia ambigui su questa cosa - è di restare a casa! E salire ai piani alti", ha scandito con voce ferma la conduttrice di Agorà. Poi l'ennesimo rimbrotto alla collega per quella sua frase avventata.

"Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma diciamo anche ad esultare... la bellezza di uscire", ha continuato Giandotti. E ancora, rivolgendosi all'inviata: "Barbara, in situazioni di emergenza si fa quello che dicono i sindaci!".