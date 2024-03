Non di solo Gender

Papa Francesco, al quale ogni tanto scappa qualcosa di cristiano, ieri ha detto che l'«ideologia gender è il pericolo più brutto del nostro tempo». Non le dittature, le guerre, la povertà, i cambiamenti climatici. No, l'ideologia gender. Che - ha aggiunto - «cancella le differenze e rende tutto uguale; e cancellare le differenze significa cancellare l'umanità».

Strano che in serata la Procura non avesse ancora aperto un fascicolo contro Bergoglio per istigazione all'odio.

Non vogliamo giudicare la scala gerarchica dei mali del nostro tempo così come l'ha ordinata il Santo Padre (peraltro perfettamente in linea con gli insegnamenti di Papa Ratzinger). Solo non possiamo non notare la calma piatta, al limite del mutismo, con cui la sinistra arcobaleno - che tanto si inchina a Bergoglio quando benedice le famiglie non tradizionali - ha accolto la condanna dell'idea secondo cui esiste un'identità di genere diversa dal sesso biologico. Il Papa non piace più ai progressisti dei diritti civili?

Ieri i siti dei quotidiani, le agenzie di stampa, i telegiornali, i parlamentari

di opposizione e gli intellettuali da talk show hanno del tutto snobbato la notizia. Il Papa più che mandare in cortocircuito la sinistra woke, l'ha ammutolita. Ed è molto significativo.

In politica ogni parola ha delle conseguenze. Ogni silenzio anche.