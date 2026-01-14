"Non è la tua festa". La protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann

“Non è la tua festa”: questo il messaggio dei giornalisti di Repubblica a John Elkann. All’ex Mattatoio di Roma, durante l’inaugurazione della mostra dedicata ai cinquant’anni del quotidiano, una rappresentanza di circa trenta cronisti del Comitato di redazione ha organizzato una protesta rivolta al presidente del gruppo Gedi.

Il sit-in si è svolto in attesa dell’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da Elkann per la visita all’esposizione. Nel mirino la gestione del gruppo e in particolare l’intenzione di vendere al magnate greco Theodore Kyriakou. I partecipanti alla mobilitazione hanno mostrato striscioni con le scritte “La Repubblica siamo noi” ed “Elkann non è la tua festa”, accompagnati da fischietti e dal coro “Fatti vedere, Elkann fatti vedere”.

Durante l’iniziativa è stato anche distribuito un volantino che stronca senza mezzi termini la direzione del gruppo editoriale: “Dopo quasi sei anni di gestione disastrosa del gruppo editoriale, l’attuale proprietario John Elkann ha deciso di vendere quel che resta di Gedi a una società di un armatore greco. È un suo diritto ed è nostro diritto e dovere per tendere alcune cose”.

Nel documento vengono richieste garanzie sul fronte occupazionale, la tutela dell’identità culturale del giornale — definita “di sinistra, progressista moderna e antifascista” — e maggiore chiarezza su una cessione descritta come avvolta in una “coltre di mistero”.