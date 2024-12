Nostradamus, ecco quali sono le profezie per il 2025 e come si possono interpretare

Ascolta ora 00:00 00:00

L'anno 2024 sta per concludersi e molti interessati all'esoterismo e al mistero sono corsi a vedere che cosa ha predetto il celebre Nostradamus per il 2025. Il celebre astrologo, scrittore e speziale francese - vissuto nel '500 e divenuto famoso per il suo libro "Le Profezie", scritto in quartine in rima - avrebbe lasciato predizioni fino all'anno 3797.

Ogni anno sono molti gli interessati che cercano di scoprire qualche indizio lasciato da Nostradamus e anche per il 2025 c'è diverso materiale su cui riflettere. Le enigmatiche quartine, che devono comunque essere interpretate, dipingono per l'anno venturo uno scenario ricco di cambiamenti. Sono infatti predetti disastri naturali e sconvolgimenti geopolitici, oltre a delle modifiche nella struttura sociale.

Per quanto affascinanti e, al contempo, spaventose, le profezie dell'astrologo francese devono essere uno spunto di riflessione più che un motivo di paura. Ogni quartina, infatti, necessita di interpretazione. Ma andiamo a vedere che cosa è stato lascito per il 2025.

Nostradamus ha predetto per il 2025 un anno di prolungata siccità e scarsità di piogge. Nelle sue quartine, infatti, parla di "terra arida" e, al contempo, "grandi inondazioni". Fenomeni che, a ben vedere, rispecchiano la condizione climatica attuale. Secondo la predizione, dunque, avremo un anno molto caldo e secco, con fenomeni idrogeologici violenti.

L'astrologo parla purtroppo anche di un disastro, che avverrà in Giappone. Nostradamus racconta infatti di un cataclisma naturale: un fortissimo terremoto che dal largo delle coste giapponesi porterà alla formazione di un gigantesco tsunami. Purtroppo la terra del Sol levante è già stata soggetta a simili eventi, che hanno portato morte e distruzione. I giapponesi sono preparati da tempo ad affrontare simili avversità, e sono dotati delle migliori strutture antisismiche al mondo.

A preoccupare maggiormente sarebbe piuttosto un'eruzione vulcanica predetta da Nostradamus. Pare che l'eruzione predetta potrebbe addirittura essere più violenta di quella del Vesuvio. Le aree vulcaniche, in ogni caso, vengono costantemente monitorate e la popolazione avvisata con anticipo.

Fra le catastrofi predette dall'astrologo ci sarebbe anche la diffusione di una nuova malattia. Un patogeno che potrebbe liberarsi dallo scioglimento di antichi ghiacciai.

Grandi cambiamenti anche nella famiglia reale britannica. Secondo le previsioni di Nostradamus, un Re lascerà il trono. Forse a causa di pressioni giunte dall'interno, o per via di una sollevazione popolare. Cambiamenti anche in Vaticano. Stando alle quartine dell'astrologo, il prossimo anno papa Francesco potrebbe essere sostituito da un altro pontefice. Un pontefice che potrebbe essere romano.

Nell'analisi geopolitica, il veggente parla di due simboli: la "mezzaluna" e il "brass gallico", che potrebbero essere

identificati come Turchia e Francia.

Infine, nelle quartine viene fatto riferimento a un "avversario rosso". Di chi potrebbe mai trattarsi? Qualcuno interpreta ciò come a un possibile conflitto con la Cina.