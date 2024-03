Notte in pieno giorno, in arrivo un'eclissi totale di sole: ecco quando

Ascolta ora: "Notte in pieno giorno, in arrivo un'eclissi totale di sole: ecco quando"

Occhi rivolti al cielo anche per questo 2024, con numerosi spettacoli che lo Spazio ha deciso di riservarci: uno dei più sensazionali è in arrivo per il mese di aprile, quando si verificherà un'eclissi totale di sole.

Un evento unico

Secondo quanto riferiscono gli esperti, la tanto attesa eclissi si verificherà il prossimo lunedì 8 aprile. Chi di dovere ha già provveduto a dare anche un nome al fenomeno, che è stato ribattezzato come la Grande Eclissi Nordamericana, per via della posizione da cui sarà possibile vederla. A quanto pare, infatti, l'eclissi totale di sole sarà ben visibile in tutto il suo splendore principalmente in un'estesa area che comprende il Nord America, partendo dal Messico, negli Stati Uniti, fino ad arrivare al Canada. Ecco il perché del nome Grande Eclissi Nordamericana.

L'evento in arrivo il prossimo mese è fra l'altro unico nel suo genere, perché si verificherà in una circostanza davvero molto particolare. La Luna, infatti, si troverà nel punto di massima vicinanza alla Terra, essendo passato il perigeo, e ciò renderà il diametro del nostro satellite molto più ampio, almeno in apparenza. Si parla infatti di un incremento del 5,5%. Ciò porterà a una maggiore copertura del Sole, che verrà di fatto completamente oscurato. In totale, il fenomeno dovrebbe durare 4 minuti e 28,13 secondi a seconda delle zone in cui sarà ammirato.

Cos'è un eclissi totale di sole

Col termine eclissi si intende un fenomeno ottico-astronomico, che prevede l'oscuramento totale o parziale, del disco solare da parte della Luna, e che viene visto dalla Terra. L'eclissi solare è possibile quando la Luna, interponendosi tra la Terra e il Sole, porta all'oscuramento della nostra stella, dal momento che sta proiettando la sua ombra sulla superficie terrestre. Quando la Luna riesce a oscurare completamente il Sole, si parla di eclissi totale. In pratica, da giorno diviene notte, fino al termine dell'evento.

A chi volesse assistere allo spettacolo viene ricordato di non cercare di osservare il fenomeno a occhio nudo, potrebbe infatti correre dei rischi. Per porteggere la propria vista è infatti necessario utilizzare degli strumenti specifici dotati di filtri certificati.

Dove vedere l'eclissi

Come abbiamo detto, l'eclissi sarà osservabile da alcune zone del Nordamerica, ma non solo. Altri Paesi che possono sperare di assistere allo spettacolo sono le isole Svalbard, in Norvegia, e poi alcuni territori presenti in Spagna, principalmente nella zona Nord-Ovest.