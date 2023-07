"Nuovi progetti editoriali". Barbara d'Urso non condurrà più Pomeriggio 5

Dopo tanti anni, esattamente quindici, Barbara d'Urso non condurrà più Pomeriggio 5: l'annuncio è stato dato da Mediaset con una nota in cui è stato concordato, tra le parti, di porre fine dalla prossima stagione alla conduzione del suo storico programma che andava in onda nelle ore pomeridiane su Canale 5.

La nota di Mediaset

L'azienda ha ringraziato " Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete ". " Il contratto dell'artista - ha ricordato Mediaset - è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali ". L'ultima puntata del programma, quindi, rimarrà quello del 2 giugno scorso quando la d'Urso aveva ringraziato, per la pausa estiva, tutti coloro avevano contribuito alla realizzazione della trasmissione: dagli autori alla regia alle persone presenti in studio. " Siamo pochi ma con tanto tanto amore" , aveva detto un mese fa, salutando " con il cuore" i suoi affezionati telespettatori come sua prassi.

Cosa succede adesso

Il giorno in cui si conoscerà la programmazione dei palinsesti Mediaset per il 2023/2024 sarà il prossimo 4 luglio, martedì: resta a questo punto da capire se, e quale, sarà il nuovo programma che sostituirà Pomerigigo 5 o se, semplicemente, la d'Urso si occuperà di altro e verrà sostituita nella conduzione. Tutte ipotesi fin quando i telespettatori non conosceranno quali saranno tutti i programmi previsti dalle reti Mediaset per la prossima stagione.