"Fino a 950 euro pagati il giorno stesso". Occhio a WhatsApp: la truffa dell'offerta di lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

I criminali senza scrupoli arrivano ad approfittare anche di un periodo economico difficile come questo per raggirare le loro vittime, attirandole con false offerte di lavoro che si rivelano poi una vera e propria truffa. Ultimamente sta circolando un messaggio davvero pericoloso sui social, in particolar modo su WhatsApp. Nel testo è proposto un impiego per il quale vengono garantiti fino a 950 euro. Un'offerta allettante per tante persone, che purtroppo cadono nel tranello.

Attenzione alla truffa

Ecco dunque un altro metodo impiegato dai cyber-criminali per mettere a segno i loro colpi. Le vittime, che si sono poi rivolte alle forze dell'ordine, hanno riferito il contenuto del messaggio loro arrivato. "Salve, siamo il Dipartimento Risorse Umane di TrovoLavoro e lei è stato selezionato per un lavoro online part-time o full-time" , è quanto contenuto nel testo, riportato da Il Messaggero. E, ancora: " Si tratta di un lavoro molto semplice che può essere svolto da casa senza restrizioni di orario o di luogo ". Lo stipendio giornaliero, assicura il mittente, è di " 280-950 euro e viene pagato il giorno stesso".

Insomma, una proposta davvero allettante. Purtroppo è facile per le persone cadere nell'inganno, specie se parliamo di individui in difficoltà economica e alla disperata ricerca di un lavoro. Fra l'altro, fanno sapere le autorità locali, questo messaggio arriva anche a persone che non sono iscritte a siti che aiutano a trovare lavoro. In questi giorni il messaggio sta facendo il giro dell'Italia, e stanno arrivando diverse segnalazioni. Ecco perché chi di dovere sta avvisando la popolazione: si tratta di una truffa, non bisogna dare credito al contenuto. Viene inoltre precisato che il numero che invia il messaggio è straniero, con prefisso +95.

Riconoscere il tranello

In realtà, purtroppo, non si tratta affatto di una proposta di lavoro. Nel messaggio viene promesso denaro in cambio di ottanta minuti di lavoro al giorno. Un'offerta allettante che spinge molti ad aprire il messaggio e leggerlo. Per attirare ancora di più la vittima, i criminali aggiungono che le prime cinquanta persone che si candideranno al posto, avranno diritto a 20 euro in più nel compenso. Decisamente poco realistico.

Onde evitare rischi, le forze dell'ordine consigliano di non aprire il messaggio, e di non cliccare sul

link presente nel messaggio. Anche contattare direttamente il mittente del messaggio potrebbe essere pericoloso. La cosa migliore da fare èil testo, o metterlo direttamente nella sezione spam.