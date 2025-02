Occhio alla truffa delle monetine: ecco come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si tratta di una novità assoluta ma sta "tornando di moda" tra i malviventi che con sporchi trucchetti cercano di beffare ignare vittime cambiando, di tanto in tanto, la modalità con cui truffare la gente: in questo caso tutto nasce da alcune monetine messe apposta sull'asfalto per distrarre i malcapitati che rischiano di essere derubati.

Cosa è successo

Tra gli ultimi tentativi c'è quanto accaduto a Lavinio, in provincia di Roma, all'esterno di un supermarket: una ragazza appena salita in auto dopo aver fatto la spesa ha ricevuto una visita inattesa. Una donna ha bussato al suo finestrino dicendo che aveva una ruota della macchina sgonfia: giustamente preoccupata, la ragazza scende e si accorge immediatamente di alcune monete da 5,10 e 50 cent sull'asfalto. Con prontezza di riflessi, ha subito afferrato con sé la borsa prima che potesse finire nelle mani di sconosciuti.

"Quel denaro non era mio"

Diciamo subito che il colpo, stavolta, alla malvivente accompagnata da un uomo non è riuscito: la ruota non era sgonfia così come le monetine per terra messe appositamente per tentate di distrarre in tutti i modi la ragazza in auto. Infatti, pochi secondi, dopo, il complice si è avvicinato reclamandoli e la ragazza glieli ha dati. Il racconto lo ha fatto con un post sui social spiegando di aver avuto la capacità di intuire subito che qualcosa non andasse per il verso giusto e prenendo con sé la borsa che conteneva gli effetti personali.

" Le monete non erano mie, ma nell'incertezza mi sono chinata a raccoglierle, sempre con la borsa stretta al petto. mentre le raccoglievo si è avvicinato un ragazzo dicendo che le monete erano sue. Gliele ho fatte prendere e sono andata via" . Subito dopo, ecco la scoperta: " Ho controllato e quel denaro non era il mio, quando sono salita in auto quei soldi non c’erano più. Erano due complici che volevano derubarmi".

