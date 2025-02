Occhio alla "truffa del panino", ecco di cosa si tratta e perché si deve stare attenti

Ascolta ora 00:00 00:00

È in giro una nuova truffa online che sta preoccupando non poco gli esperti di cybersicurezza. Si tratta dell'ennesimo metodo che i criminali del web sono riusciti a mettere a punto per cercare di spillare più denaro possibile agli ignari utenti ed è stato ribattezzato come "truffa dell'hamburger".

Secondo quanto riferito sino ad ora, il primissimo caso è stato registrato in Spagna, e da allora il raggiro ha cominciato velocemente a diffondersi, nonostante il messaggio di allerta dell'Istituto Nazionale di Sicurezza Informatica (INCIBE). Per quanto semplice, questa truffa è in grado di causare danni davvero ingenti alle vittime.

Tutto parte con un SMS camuffato ad arte per sembrare un messaggio inviato da un noto franchising di fast food in cui si parla di un concorso a premi. I criminali invitano a scegliere fra le tre sorprese disponibili e, in questa maniera, intrappolano l'utente. A denunciare il caso è stata la madre di un ragazzo caduto nell'inganno. "Ci ha detto che suo figlio aveva ricevuto un SMS, da un numero straniero, in cui gli offrivano diverse opzioni regalo da un famosissimo franchising di hamburger. Gli hanno dato la possibilità di scegliere tra diverse opzioni regalo, doveva solo rispondere al messaggio scrivendo l'opzione desiderata; A, B o C. Azione che il minore ha compiuto ", è quanto riferito dagli esperti dell'INCIBE, come riportato da Punto Informatico.

Seguendo le indicazioni dei truffatori si dà loro accesso al telefono. Esaminando il cellulare del minorenne, infatti, gli inquirenti hanno scoperto che dal dispositivo erano già partiti oltre 120 messaggi in pochissimi minuti, e tutti indirizzati a numeri stranieri. Ciò aveva portato a un incremento della fattura del cellulare. I criminali, infatti, intendono far spendere il più possibile la vittima, prosciugandogli il credito.

Questo nuovo raggiro è insidioso perché, a differenza di altre truffe, non include un link (collegamento che ormai tutti sappiamo di non dover cliccare). Alla vittima viene piuttosto proposta una scelta fra i premi, cosa che può trarre in inganno e non far subito pensare al pericolo.

Per cercare di "salvarsi" da questo ultimo inganno che sta circolando in rete, è bene ricordare di contattare sempre le proprie compagnie telefoniche per chiedere loro di cancellare ogni tipo di servizio premium o attivato all'estero, scansionare il cellulare con un buon antivirus, contattare le associazioni dei consumatori,

controllare le autorizzazioni concesse e verificare le applicazioni installate.

Una volta raccolte prove a sufficienza, il passo successivo è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine per sporgere denuncia.