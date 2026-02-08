Olimpiadi, boom social per gli azzurri: medaglie e follower volano

I nuovi follower degli account social funzionano pressappoco come i gradi centigradi dei vecchi termometri a mercurio di un tempo: misurano in modo preciso la temperatura dell’attenzione digitale verso quegli eventi della giornata che solleticano maggiormente i nostri interessi. Così con le gare iniziali, dal pattinaggio su pista allo sci alpino, e la conquista delle prime medaglie azzurre: un oro, un argento e un bronzo, è possibile provare a comprendere l’ampiezza e la profondità dell’opinione pubblica, italiana e non, verso gli atleti che sono saliti su tre gradini del podio. In particolare, è possibile utilizzare come metro di indagine la crescita dei fandom degli account Instagram nelle ore successive alla vittoria. A guidare questa classifica, naturalmente parziale, dei nuovi follower c’è Francesca Lollobrigida, oro nei 3.000 metri femminili di pattinaggio su ghiaccio, il cui account Instagram da ieri a oggi è aumentato di 30.524, arrivando in totale a quota 165.020 follower. Alle sue spalle, ma passando ad altra disciplina olimpica, ci sono Giovanni Franzoni e Dominik Paris, rispettivamente argento e bronzo nella discesa libera di ieri, i cui account Instagram sono cresciuti di 12.042 e di 6.002 nuovi follower. Questi incrementi hanno permesso a Franzoni e Paris di prendersi anche un ulteriore gratificazione: infatti, entrambi gli account con il balzo in avanti innescato dalle medaglie olimpiche hanno superato il muro dei 200 mila follower.

Al pari dei nuovi follower, c’è un altro dato digitale interessante che riesce a intercettare l’emotività positiva degli utenti rispetto alle gare e alle vittorie olimpiche. Infatti, Google ha implementato una serie di applicazioni per incentivare il più possibile gli utenti a interagire con reaction comportamentali ai risultati delle ricerche nominative sugli atleti olimpici. Infatti, digitando il nome di Francesca Lollobrigida è possibile censire fino a questo pomeriggio un totale di 826.

200 like lasciati da coloro che da ieri hanno manifestato interesse ad avere notizie e informazioni sulla pattinatrice azzurra, così come il bottino di Giovanni Franzoni è stato fino a questo momento di 336.700 like, mentre il contatore dei like che arrivano da Google per Dominik Paris segna la cifra di 218.200 like totali.