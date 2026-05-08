Papa Leone XIV, a Napoli la pizza dedicata a lui. Il video di Pascal Vicedomini

In occasione del primo anniversario del suo pontificato, papa Leone XIV ha deciso di visitare due città simbolo della Campania: Pompei e Napoli. Il pontefice è stato accolto con amore ed entusiasmo da parte dei cittadini, e ha ricevuto anche degli omaggi. Fra questi, anche una pizza creata ad hoc per lui. Un dipendente della storica pizzeria di Gino Sorbillo, infatti, è riuscito ad avvicinarlo per offrirgli la pizza personalizzata. Il video, pubblicato su Instagram da Pascal Vicedomini, giornalista e ideatore di "Paradise - La finestra sullo showbiz", ha fatto presto il giro del web.

Una giornata impegnativa, quella di Leone XIV, che però non ha mancato di offrire un sorriso a tutti coloro che hanno interagito con lui. Il pontefice ha raggiunto la Campania in mattinata, arrivando prima a Pompei, per la visita al santuario. Poi, nel pomeriggio, si è spostato a Napoli, dove è stato accolto con calore. Durante il tragitto verso il centro, si è fermato in piazza Vittoria, per poi raggiungere la cattedrale e incontrare l'arcivescovo Mimmo Battaglia.

Mentre era in piazza, gli si è avvicinato Ciro, un dipendente della storica pizzeria di Gino Sorbillo. Quest'ultimo ha infatti ideato ad hoc una pizza per il pontefice. Quando la papamobile si è fermata, Ciro è riuscito ad avvicinarsi e a consegnare il piatto al papa, rimasto sorpreso e molto commosso.

"Siamo riusciti a dare la pizza al Papa. È un colpaccio, sono felicissimo", ha dichiarato Sorbillo, soddisfatto.

Dopo la consegna della pizza, Ciro ha chiesto al Papa se era possibile scattare una foto insieme a lui, ottenendo una risposta affermativa.

Papa Leone ha ottenuto e continua a ottenere molti consensi tra i fedeli, prova ne sono i tanti commenti positivi lasciati sotto il video pubblicato sui social.