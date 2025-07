Partita del cuore, politici e cantanti in campo per solidarietà. La Russa allenatore

Politici contro cantanti, politici e cantanti. A L'Aquila è scesa in campo la beneficenza con la "Partita del Cuore", giunta alla sua 34esima edizione. Tanto divertimento ma anche agonismo nel corso della partita, che ha visto i cantanti imporre il proprio gioco sui politici. " È ancora possibile - è sempre possibile - incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre. È necessario costruire le occasioni per farlo. Sfidare le divisioni e riconoscere che questa è la sfida più grande: incontrarsi. Contribuire insieme ad una buona causa. Riportare ad unità i cuori spezzati, i nostri e quelli degli altri. Riconoscere che nel cuore di Dio siamo una cosa sola. E che il cuore è il luogo dell'incontro con Dio e con gli altri ", ha detto Papa Leone XIV in un videomessaggio trasmesso in occasione della partita.

" Auguro ad ognuno di voi e a tutti coloro che saranno uniti da questo evento, e aiuteranno il progetto che esso sostiene, di guardarli negli occhi i bambini e di imparare da loro. Di ritrovare il coraggio dell'accoglienza ed essere uomini e donne dell'incontro. E la forza di credere e chiedere che venga una tregua, un tempo che fermi la rincorsa dell'odio. È in gioco la nostra umanità. Che questa partita che parla di pace segni un punto a suo favore ", ha concluso il Pontefice.

Sul campo dello stadio Gran Sasso d'Italia ha prevalso il divertimento e la solidarietà. " Una partita di amicizia, destinata a dare aiuto ai bambini, non dimentichiamo che la finalità è quella della beneficenza e di avvicinare parlamentari al mondo dello spettacolo, anche di diverse composizioni partitiche. Mi è toccato fare la formazione e ho dovuto tenere presente anche il mix tra diversi partiti in Parlamento ", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che è anche allenatore della formazione dei politici in coppia con Pier Ferdinando Casini. La formazione presenta anche alcuni ministri, come Giancarlo Giorgetti, Alessandro Giuli e Francesco Lollobrigida. A dar loro manforte il capitano dell'Italia che vinse i mondiali nel 2006, Fabio Cannavaro. " Elly non c’è, Conte non c’è, non chiedetemi di abbracciare La Russa per favore, ecco ", ha detto Matteo Renzi, scherzando prima della partita.

La raccolta fondi è destinata al "Progetto Accoglienza", realizzato dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana, per offrire vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall'estero.