"Il partner ti tradisce? Ecco come scoprirlo con l'app Note". Le rivelazioni dell'investigatore privato

Il tuo partner si comporta in modo sospetto e temi che ti stia tradendo? È probabile che nel caso in cui tu non abbia trovato nulla la risposta alla tua domanda si possa nascondere semplicemente all'interno della "banalissima" app Note dell'iPhone.

A rivelare il metodo di comunicazione poco noto tra amanti clandestini è l'investigatrice privata Cassie Crofts, che nel suo lavoro si occupa principalmente, per l'appunto, di smascherare coniugi infedeli. Tra i vari metodi di comunicazione ce n'è uno poco noto che più di tutti sta prendendo piede ultimamente proprio perché meno sospetto. "Questo è il trucco dell'iPhone più in voga tra i traditori" , spiega la donna in un video su TikTok. "Molte persone si preoccupano delle app di messaggistica segreta o delle calcolatrici che nascondono foto segrete, ma ciò che oggigiorno si utilizza nelle relazioni clandestine è molto più basilare e quindi molto più difficile da individuare" .

E questo metodo è semplicemente l'app Note, puntualizza l'esperta. "Ebbene sì, lo stesso posto in cui metti le liste della spesa e tutte quelle bozze di messaggi arrabbiati al tuo ex" , ironizza Crofts. "Se hai un iPhone, infatti, puoi creare una nota condivisa con qualcun altro. Puoi mettere delle note lì dentro, parlarci, eliminarle quando sono pronte e puoi anche impostare una password in modo che nessun altro possa accedervi" , precisa la donna. Grazie all'app Note, è possibile invitare altre persone per condividere una nota su iCloud, per cui chiunque abbia accesso ad essa può visualizzare il file e tutte le ultime modifiche ad esso apportate, un po' come se si trattasse di una chat. Una volta impostate le autorizzazioni, come quella di modificare la nota o di aggiungere allegati, i partecipanti possono vedere in tempo reale le modifiche, ovviamente dopo aver effettuato l'accesso al proprio account Apple e avere attivato Note nelle impostazioni di iCloud.

"Pensaci, il partner sospettoso probabilmente controllerà i tuoi messaggi di testo, forse anche su Messenger, ma si ricorderà davvero di andare a controllare l'app Note?" , domanda l'investigatrice privata ai suoi followers.

Il video è diventato in breve virale, e una donna ha rivelato sotto il post di aver spiato l'app Note del suo partner dopo aver iniziato a sospettare di lui proprio grazie al suggerimento di Crofts., ha ironizzato invece un altro utente.