Patty Pravo, pensieri stupendi su una eterna ribelle (che compie 75 anni)

Imprevedibile, sempre pronta a ricominciare, anticonvenzionale. L’eterna ragazza del Piper ma anche l’ultima vera diva della musica italiana. Patty Pravo è tutto questo, ma non solo. Centodieci milioni di dischi venduti, nove partecipazioni al Festival di Sanremo, premi nazionali e internazionali: l’artista veneziana è un’icona della canzone nostrana ed è tra le più amate anche al di fuori dello Stivale, dove ha scritto pagine importanti della sua storia. Sempre con una stella polare: la libertà.

La donna che voleva diventare direttrice d’orchestra, al massimo pianista, si è trasformata in un’icona leggera e sensuale, eterea e trasgressiva, dolce e anticonformista. La “minaccia bionda”che tanti ha fatto sognare e molti di più ha fatto innamorare. E la sua vita privata è sempre stata al centro del dibattito, complici i cinque uomini: Gordon Faggetter nel 1968, Franco Baldieri nel 1972, Paul Jeffery nel 1976, Paul Martinez nel 1978 e John Edward Johnson nel 1982. Anzi, sei: Riccardo Fogli nel 1974, anche se il rito scozzese non è stato riconosciuto in Italia.

La ragazza del Piper

Nata il 9 aprile del 1948 a Venezia, Patty Pravo (nome d’arte di Nicola Strambelli) trascorre l’infanzia con i nonni tra i canali della città e si fa notare già in tenera età per il suo carattere ribelle e sovversivo. Fugge giovanissima a Londra, città degli abiti stravaganti e dove esplodono i colori. Lei si sente a suo agio, a un passo dal Sessantotto e dall’emancipazione femminile. Si sente aria di rivoluzione, c’è energia. Ma è a Roma che trova la sua strada e diventa una stella.

La Capitale accoglie le sue trasgressioni e già nel 1966 diventa un punto di riferimento per le giovani generazioni di allora. Patty Pravo diventa l’emblema di chi vuole stravolgere tutti i canoni dell’interprete femminile del tempo. Pochi giorni dopo il suo rientro a Roma, esplode il caso Pravo: la ragazza del Piper diviene l’idolo della scena beat romana, la prima di una lunga serie di rivoluzioni artistiche.

Talento e trasgressione

Prima di usare la voce, Patty Prova usa il corpo: quando sale sul palco si sente a suo agio, esplode e travolge tutti. Capigliatura biondo platino, stivali neri e “Ragazzo triste”: il suo primo singolo, un clamoroso successo. Il successo è dietro l’angolo, non potrebbe essere altrimenti: una voce meravigliosa e sensuale per una personalità forte e quasi tracotante, tant’è che nel 1968 si definisce la migliore cantante in Italia.

Nel 1968 arriva “La Bambola” e insieme il trionfo internazionale. Patty Pravo inizia a influenzare la moda, il costume, la sua generazione. Rifiuta l’America per salvaguardare la sua libertà e la voglia di ricerca musicale, osando: da “Pensiero stupendo” a “Pazza idea”, contenuti forti e di spessore, non per tutti. E ancora, il film con Totò e la copertina in nudo integrale per la rivista hard “Le Ore”.

La libertà prima di tutto

Patty Pravi è all’apice del successo, tutto il mondo si accorge di questa incantevole artista bionda. Nel 1969 Mogol e Lucio Battisti scrivono per lei “Il paradiso”, inanella partecipazioni al festival di Sanremo e costruisce una sorta di mito a livello estetico insieme al costumista premio Oscar Pietro Gherardi. Negli anni settanta confeziona canzoni per un pubblico più esigente, segnando una nuova svolta. E si fa conoscere per il suo spirito indomito, mai disponibile a compromessi, tanto da stracciare contratti e accordi miliardari. “Non esiste denaro che tenga” , il suo mantra.

Tra successi e scivoloni – l’arresto per possesso di hashish – Patty Pravo è rimasta sempre fedele a se stessa, guidata da una sorta di anarchia artistica. Tanti brani indimenticabili, tante le collaborazioni eccellenti: da Riccardo Cocciante a Francesco Guccini, passando per Gino Paoli, Bruno Lauzi e Paolo Conte. Nel 1990 rinuncia a Sanremo quando scopre la somiglianza del suo brano con un pezzo di Sting. “Io certe stronzate non le faccio” , la sua rivendicazione orgogliosa. Qualche anno più tardi, nel 1997, presta la voce a una delle canzoni italiane più belle di sempre: “E dimmi che non vuoi morire”, cucitale addosso da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Ottavo posto inspiegabile.

Patty Pravo, l'eterna ribelle

Tra Sanremo (l’ultima partecipazione risale al 2019, in coppia con Briga), i concerti evento e le apparizioni televisive, Patty Pravo continua a rappresentare un punto fermo. E l’ex ragazza del Piper continua a essere se stessa, nel bene e nel male: eccentrica e provocatoria, senza peli sulla lingua. L’elenco delle aspiranti eredi è folto, ma la realtà è una sola: nessuna artista sarà mai come lei.