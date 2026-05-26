Pensionato vince una casa e 200mila euro

È stata presentata, per l’incasso, la vincita del concorso n. 113 di giovedì 23 aprile di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio un premio concreto e tangibile: la casa. Il "5" è stato centrato a Albano Laziale (Roma) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Brocchini situato in Via Rossini, 77. Combinazione vincente: 2 – 6 – 14 – 25 – 38. Il premio, costituito da 500.000 euro sarà ripartito così: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la parte restante è dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Il vincitore è un uomo semplice, riservato, che ha scelto di farsi chiamare come nome di fantasia “Signor Mario”, ed ha realizzato - grazie a VinciCasa - il desiderio che coltivava da tempo: acquistare una casa da rendere davvero “sua”. Pensionato, nato e cresciuto a Roma, il Signor Mario ha lavorato per gran parte del suo percorso professionale come dirigente amministrativo in un’azienda sanitaria pubblica, portando avanti il proprio lavoro con rigore e senso di responsabilità. “Ho sempre pensato che nella vita siano i sacrifici, la costanza e l’impegno quotidiano a portare risultati e soddisfazioni - racconta -. Sono una persona molto concreta, abituata a fare le cose con calma e senza eccessi”.

La giocata vincente di VinciCasa – con numeri scelti a caso - è stata effettuata al termine di una giornata tranquilla, dopo una passeggiata rilassante e un caffè. Il giorno successivo ha controllato i numeri tramite app e ha scoperto la vincita: “Mi sembrava incredibile. Ho riguardato più volte i numeri perché non riuscivo davvero a crederci”. Il Signor Mario tiene a precisare di giocare solo occasionalmente e sempre con moderazione. “Il mio sogno non era cambiare vita, ma sperare di avere una casa tutta mia. Vorrei trovare una casetta e ristrutturarla come piace a me, per renderla davvero lo specchio di quello che sono”.

La notizia è stata condivisa subito con i familiari più vicini, ovvero “Le persone che mi conoscono da sempre e che sapevo sarebbero state felici per me”. Per il futuro il Signor Mario non immagina grandi rivoluzioni: “Non ho altri progetti particolari. Aver realizzato questo grande desiderio, mi basta e mi rende davvero felice!”.

Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si può accedere al sito informativo www.vincicasa.it o sul portale informativo di GiochiNumerici.info. Nella sezione Vincitori sarà entusiasmante poter scoprire progressivamente dove sono state vinte le case.



Per quanto riguarda i concorsi SuperEnalotto, Sisal segnala le variazioni delle estrazioni in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2026, come segue: concorso n° 88 di martedì 2 giugno posticipato a giovedì 4 giugno; concorso n. 89 di giovedì 4 giugno posticipato a venerdì 5 giugno; concorso n.

90 di venerdì 5 giugno posticipato a sabato 6 giugno; concorso n. 91 di sabato 6 giugno posticipato a lunedì 8 giugno.Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da sito e app, o in ricevitoria.