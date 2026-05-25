Comunali, exit poll: a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria avanti il centrodestra. De Luca vince a Salerno

A metà scrutinio centrodestra avanti a Lecco, ma sfida resta aperta
A Lecco è testa a testa tra il sindaco uscente del centrosinistra, Mauro Gattinoni, e lo sfidante del centrodestra Filippo Boscagli, ex capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale. A metà scrutinio quest'ultimo è in testa con il 47,5% dei voti, contro il 43,5% di Gattinoni. Più distaccati gli altri candidati. Resta dunque aperta la sfida per conquistare l'amministrazione comunale, dopo che al ballottaggio di cinque anni fa Gattinoni vinse per soli 31 voti.
Arezzo verso il ballottaggio tra Comanducci e Ceccarelli
Mentre sono state scrutinate 30 sezioni su 97 ad Arezzo si profila il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Marcello Comanducci in testa con il 44,11%, e il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli al 32,45%. 'Ago della bilancià in questa elezione aretina è Marco Donati, candidato sostenuto da liste civiche e Azione, al 19,94%.
A Messina centrosinistra avanti
In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Messina il candidato di Sud chiama Nord, il sindaco uscente Federico Basile è al 51- 55 %, mentre il candidato del centrodestra Marcello Scurria è al 27 - 31%. La candidata del campo largo Antonella Russo è al 13-17%. Copertura del campione all'80%.
A Prato avanti il centrosinistra
In base al primo exit poll di Opinio Rai, a Prato è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni con il 49,5-53,5%, seguito da Gianluca Banchelli, candidato del centrodestra, con il 26-30%.
A Salerno avanti De Luca con una forbice 56-60 contro Marenghi 14-18 centrodestra e Lanocita 14-18 M5S, Avs
A Reggio Calabria avanti Cannizzaro del centrodestra
Ad Arezzo avanti centrodestra con Comanducci
Per le elezioni comunali, secondo il primo exit poll della Rai, ad Arezzo è avanti il candidato del centrodestra Marcello Comanducci con una forbice tra il 41,5 e il 45,5%. A seguire il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli (32-36). Segue Marco Donati candidato sostenuto da liste civiche e azione (17,51-21,5).
Venezia, Venturini (cdx) 47-51% Martella (campo largo) 40-44%
In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini è al 47-51% e il candidato del campo largo Andrea Martella è al 40-44%. Il candidato Michele Boldrin (Venezia Ora!) è al 2,5-4,5%. Copertura del campione dell'85%.
Salerno, Vincenzo De Luca a 56-60%, sifdanti a 14-18%
Si prospetta un plebiscito per Vincenzo De Luca, tornato a candidarsi sindaco di Salerno. L'ex governatore della Campania - a capo di una coalizione di centrosinistra con diverse liste civiche (ma non il simbolo del Pd) - secondo il primo exit poll di Opinio-Rai si attesterebbe tra il 56 e il 60% dei consensi. Staccatissimi gli sfidanti: Gherardo Maria Marenghi (centrodestra) e Franco Massimo Lanocita (M5S-Avs) sono dati entrambi tra il 14 e il 18%.
Amministrative: urne chiuse nei Comuni andati al voto
Urne chiuse, dalle ore 15, per il turno annuale delle elezioni amministrative. Sono stati chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale. Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina.