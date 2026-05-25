Comunali, exit poll: a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria avanti il centrodestra. De Luca vince a Salerno

Mentre sono state scrutinate 30 sezioni su 97 ad Arezzo si profila il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Marcello Comanducci in testa con il 44,11%, e il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli al 32,45%. 'Ago della bilancià in questa elezione aretina è Marco Donati, candidato sostenuto da liste civiche e Azione, al 19,94%.