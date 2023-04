Pasquetta, perché si chiama Lunedì dell'Angelo? Storia e origine della Festa

Ancora pochi giorni e celebreremo la Pasqua 2023 che quest'anno cadrà domenica 9 aprile. Il giorno successivo è da sempre segnato in rosso sul calendario ed è Pasquetta, anche conosciuta con il nome di Lunedì dell'Angelo. Si chiama in questo modo non a caso: nella tradizione cattolica, in questo giorno si celebra l’incontro tra l’Angelo e le donne che si sono recate al sepolcro dove Gesù era stato seppellito dopo essere stato crocifisso.

Cosa dice il Vangelo

Conosciuto anche con il nome di "Ottava di Pasqua" e secondo giorno del tempo pasquale, il Vangelo di Marco racconta dell'arrivo di Maria di Magdala, Salomé e Maria (madre di Giacomo e Giuseppe) nella tomba dove si trovava Gesù per cospargere il suo corpo con alcuni olii aromatici. All'improvviso, preoccupandosi, notarono che l'accesso al sepolcro invece di essere chiuso era aperto perché un grande masso era stato spostato: si ritrovarono smarrite mentre cercavano di comprendere chi potesse aver compiuto quel gesto quando all'improvviso un angelo apparve rassicurandole: " Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto ", aggiungendo di andare dagli Apostoli per annunciare la lieta notizia.

Quando è stato introdotta

Non sempre il giorno dopo Pasqua è stato festivo per gli italiani: è soltanto dal 1947 che in Italia si celebra e festeggia la Pasquetta, quindi dal dopoguerra in poi. Il vezzeggiato "Pasquetta" deriva dal fatto che questa giornata allunga la precedente domenica di Pasqua ricordando i fatti avvenuti nel Vangelo. Si può forse considerare il primo giorno festivo (non domenica) dell'anno in cui ci si organizza per le prime gite fuoriporta dal momento che il Lunedì dell'Angelo cade sempre tra marzo e aprile quando le giornate si allungano ed è più facile stare all'aria aperta (meteo permettendo). È importante sottolineare che la dicitura "Lunedì dell'Angelo", non fa parte del calendario liturgico della Chiesa cattolica che lo chiama "Ottava di Pasqua".

Le celebrazioni in Italia

Sono numerosi i Paesi nel mondo che come noi festeggiano anche il lunedì dopo Pasqua. In Italia, ad esempio, sono ricorrenti soprattutto nei piccoli centri commemorazioni religiose come la festa della Madonna dei Miracoli di Nocera Inferiore o il pellegrinaggio verso un santuario che viene organizzato a Sarno. A Busto Arsizio, invece, è il giorno in cui vengono benedetti i trattori di chi lavora nell'agricoltura come buon auspicio per i raccolti e mesi a venire. Da nord a sud del nostro Paese, infine, sono numerosi gli eventi reiligiosi che fanno rivivere la resurrezione di Cristo.