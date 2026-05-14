Piano City, le grandi colonne sonore del cinema a Linate

Un viaggio emozionante tra le melodie più amate della storia del cinema, interpretate dal vivo in una cornice inaspettata come quella dell’aeroporto di Milano Linate questo venerdì 15 maggio alle ore 12, nell’area Partenze – check-in 9, con il pianista Claudio Maviglia che sarà protagonista di un concerto speciale dedicato alle più celebri colonne sonore cinematografiche.

Evento a ingresso gratuito che fa parte del programma di Piano City Milano 2026 e propone un repertorio che attraversa generazioni evocando immagini, ricordi ed emozioni con il linguaggio universale della musica. In programma alcune delle composizioni più iconiche e amate del grande schermo: da Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone a La vita è bella di Nicola Piovani, passando per Il Postino di Luis Bacalov, Moon River di Henry Mancini, Somewhere Over the Rainbow di Harold Arlen e molti altri capolavori senza tempo.

Il concerto, nella cornice unica dello scalo gestito da Sea Aeroporti di Milano, offrirà al pubblico un’atmosfera intima e suggestiva, trasformando uno spazio di passaggio come l’aeroporto in un luogo di ascolto, incontro e bellezza condivisa.

Pianista dalla raffinata sensibilità musicale, Claudio Maviglia inizia a studiare pianoforte all’età di sette anni e dopo una formazione classica, orienta il proprio percorso verso il jazz e la musica moderna, approfondendo gli studi con il pianista Sante Palumbo e partecipando a seminari internazionali con grandi nomi del panorama jazzistico italiano e statunitense, tra cui Jerry

Bergonzi, Enrico Pieranunzi e Franco D’Andrea. Nel corso della sua carriera Maviglia ha insegnato presso l’Accademia Musicale di Bergamo ed è stato protagonista di importanti manifestazioni come Bergamo Jazz e Piano City Milano.