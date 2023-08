Il piano se muore Zelensky, sbarchi a gogo e l'Odeon: quindi, oggi...

- Sento un sacco di gente dire che “il caso Facci è diverso da quello Saviano”. Ma nessuno mi spiega perché.

- Ricercato per espiare una condanna a oltre 4 anni di reclusione si è concesso un'ultima bevuta al bar da dove ha poi chiamato il 113 per farsi arrestare. È successo a Vicenza e il protagonista è un 44enne tunisino condannato per evasione e spaccio di droga. Il fatto che si sia fermato in un bar a scolarsi un bicchiere di bianco dimostra che l’integrazione del soggetto in Veneto era ampiamente riuscita. Forse per questo meriterebbe uno sconticino di pena.

- Tutti a piangere per la chiusura del Cinema Odeon a Milano. Nessuno di loro però che abbia pensato di andarci prima che le sale vuote lo costringessero a tirare giù le serrande.

- "Vacanza, quanto mi costi: fino a 500 euro a famiglia per una giornata al mare". Bene. Finalmente capirete che è molto meglio la montagna.

- Secondo i sondaggi, pare che il candidato per i Repubblicani alle presidenziali Usa sarà Donald Trump. Troppo lontano Ron De Santis per poterlo impensierire alle primarie. E questa non so se sia una buona notizia per Giorgia Meloni. Mi spiego: dopo il suo viaggio negli Usa, Giorgia si è fatta un nome. Si è fatta accettare. Ma l’ha fatto con l’attuale presidente Biden. Il ritorno di Trump alla Casa Bianca riporterebbe nello studio ovale un politico più affine al centrodestra, forse, ma imprevedibile. E in questo momento per il governo italiano è preferibile la stabilità.

- Il titolo perfetto oggi lo fa il Corriere. “Maturità, al Sud i voti più alti. Ma per l’Invalsi il Nord va meglio”. Al Meridione c’è sempre una raffica di lodi ma pure tassi abbandono scolastico altissimi e risultati nei test inferiori. È chiaro allora che qualcosa non funziona.

- Un astronomo dell'Università delle Hawaii, István Szapudi, ha proposto di costruire un enorme parasole spaziale legato ad un asteroide per fare da ombrello alla Terra così da ridurre il cambiamento climatico. È chiaro, siamo ormai alla frutta.

- C’è una cosa che i media italiani difficilmente dicono su Zelensky. Ovvero che la sua stella brilla più a livello internazionale che in Ucraina. Oggi Politico.eu rivela l’esistenza (maddai!) di un piano segreto ucraino per la successione di potere in caso di assassinio di Volodymyr. “Gli ucraini hanno una visione più equilibrata di Zelenskyj, vedendo sia i punti di forza che quelli di debolezza. Sebbene sia stato elogiato per la sua eccellente leadership in tempo di guerra, è stato anche criticato per i passi falsi, in particolare per non essere riuscito a prepararsi al meglio per un'invasione che riteneva improbabile. La sua esclusione ora dai legislatori dell'opposizione e la sua asprezza dalla pelle sottile con critiche anche costruttive sono state notate, così come la sua tendenza a incolpare gli altri per gli errori. I media internazionali, al contrario, sono rimasti incantati dall'appello carismatico di Zelensky e affascinati dalla semplice storia di Davide contro Golia”. Insomma: viva Volodymyr, ma non è sempre tutto oro quel che luccica. Un principio che i media italiani difficilmente applicano. Ricordate le primavere arabe? Ai colleghi italici sembravano la soluzioni a tutti i mali dell’Africa tanto da decantarne le lodi a destra e a manca. Oggi sappiamo come è andata a finire.

- Dice Amnesty International che in Val di Susa è stato fatto un "uso massiccio, indiscriminato e non necessario di gas lacrimogeni, anche ad altezza umana”.Chissà come mai Amnesty international non si accorge mai delle bombe molotov e dei sassi lanciati dai No Tav.

- Il capolista dell’Afd alle prossime europee, Maximilian Krah, ha realizzato un video sui social dicendo: “Non guardare i porno. Non votare per i verdi. Esci all’aria aperta”. A parte il secondo punto, quello sull’ambientalismo, direi che tutto sommato si tratta di un programma non così dissimile da quello che metà delle associazioni cattoliche propongono alle loro giovani leve. Dove sarebbe lo scandalo?

- Sarà sincero, mi sono rotto le balle di ripeterlo. Però i dati sono dati, e se al Viminale ci fosse ancora Luciana Lamorgese oggi saremmo qui a fare il diavolo a quattro. Beh: da gennaio a fine luglio sono sbarcati 90mila immigrati contro i 41mila dell’anno scorso. Al netto delle rivolte, delle crisi, dei problemi in Africa i numeri dicono che Lamorgese ha fatto meglio di Piantedosi. E non è un gran complimento.

- Il medico di famiglia che ha spaccato il telefono il giorno in cui è andato in pensione ha detto: “Sono arrivato a lavorare 16 ore al giorno”. Benvenuto nel club. E io non ho neppure una cornetta da spaccare.