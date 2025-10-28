Politecnico e coop: campus contro gli sprechi di cibo

È stato inaugurato ieri Off Campus Provvisorio, il nuovo spazio del Politecnico dedicato ai temi dell'accesso equo al cibo, del recupero delle eccedenze alimentari e dell'innovazione sociale.

Dopo cinque anni di attività nel Mercato comunale di viale Monza, lo spazio si rinnova negli ambienti di Cascina Turro, in piazza del Governo Provvisorio, proseguendo il proprio lavoro di ricerca e collaborazione con il Municipio 2. L'obiettivo è continuare a favorire una rete stabile tra università, terzo settore e cittadini per contrastare la povertà alimentare, promuovere il recupero delle eccedenze e rafforzare i legami sociali di quartiere, concentrandosi sul ruolo dei beneficiari come protagonisti attivi e co-gestori delle iniziative in atto.

Off Campus Provvisorio è coordinato dal Polimi DESIS Lab del Dipartimento di Design, in collaborazione con altri Dipartimenti e Scuole del Politecnico di Milano.

«Con Off Campus abbiamo costruito un modo diverso di essere accademia aperta, collaborativa e radicata nei luoghi della città» spiega Davide Fassi, Delegato del Rettore del Politecnico di Milano per le attività culturali e il public engagement e già Coordinatore del gruppo di ricerca Polimi DESIS Lab. «Il trasferimento a Cascina Turro rappresenta un'occasione per rinnovare questa presenza, sperimentando forme di innovazione sociale che nascono dall'ascolto e dalla collaborazione con le persone e le realtà del territorio. È in questi contesti che la ricerca e la didattica trovano un significato concreto, generando valore condiviso e impatto reale».

«Off Campus nasce per portare la conoscenza accademica fuori dall'università, nei luoghi dove può generare un impatto reale spiega Alessandro Perego, Vicerettore allo Sviluppo Sostenibile e Impatto del Politecnico di Milano - Cascina Turro rappresenta un'occasione per sperimentare nuovi modi di fare innovazione sociale, a partire da un tema cruciale come il diritto al cibo».

Off Campus Provvisorio si affianca agli altri spazi del programma Off Campus del Politecnico di Milano San Siro, San Vittore e Cascina Nosedo confermando l'impegno dell'ateneo nel costruire ponti tra sapere accademico e vita quotidiana dei quartieri.

Negli Off Campus, docenti, ricercatori e studenti sviluppano attività di didattica innovativa, ricerca partecipata e co-progettazione con le realtà locali, promuovendo una cultura dell'innovazione sociale e dell'impatto civico.