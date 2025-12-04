Il "politicamente corretto" non cancelli i nostri simboli

Prosegue l'iniziativa del «Presepe pride», tra l'entusiasmo dei lettori. Con loro, il Giornale rivendica la bontà della difesa dei nostri simboli, minacciati da una cultura woke, ahinoi oggi imperante. La tutela e il rispetto delle tradizioni cristiane non cozzano con la laicità dello Stato, mai messa in discussione.Caso mai è il «politicamente corretto», o la degenerazione dello stesso, a essere pericoloso. Perché quando diventa dogmatismo, ideologia, fanatismo arriva a demolire i pilastri del nostro essere. Non nominare Gesù per non offendere le altre religioni: questo sì che è una bestemmia.
