La polizia postale lancia l'allarme: attenzione a certe campagne promozionali, sono una truffa

La polizia postale ha recentemente diramato una nuova allerta per una campagna di phishing che sta circolando da giorni nella rete. Le segnalazioni arrivate alle autorità sono molte, e questo ha spinto gli agenti a diramare il messaggio, così che più persone vengano messe al corrente della situazione.

Stando a quanto riferito, a molti italiani sono arrivate false email promozionali che replicano il marchio (ovviamente falso) di diverse aziende specializzate in edilizia e bricolage. Attirate dal messaggio, le vittime sono portate ad aprire l'email, finendo in breve nella trappola. Si tratta di un classico esempio di phishing, mirato a ottenere denaro o informazioni sensibili da parte delle persone. Purtroppo col passare del tempo i cybercriminali sono divenuti sempre più abili nella realizzazione di questi messaggi-truffa. A volte è davvero difficile rendersi conto dell'inganno se non si presta la dovuta attenzione.

"Si tratta di falsi messaggi che propongono all'utente un premio speciale al completamento di un sondaggio. Per rendere questa promozione credibile, vengono riportate false testimonianze di clienti che hanno vinto il premio in questione" , spiega la polizia postale nel suo comunicato. "Al termine del sondaggio si viene reindirizzati su una pagina per l'inserimento dell’indirizzo di spedizione e il contestuale pagamento delle spese" , si legge ancora. Con queste campagne di phishing i malviventi riescono a entrare in possesso dei dati bancari della vittima.

Questo genere di truffa segue uno schema preciso. Vengono inviate mail fraudolente che imitano le comunicazioni ufficiali di determinate aziende per trarre in inganno gli utenti della rete. Spesso nel messaggio viene proposto un sondaggio che porterà alla scelta di un vincitore, e il tutto è accompagnato da false testimonianze positive lasciate da presunti ex vincitori. Se l'utente clicca sul link, viene reindirizzato su una pagina fraudolenta dove viene chiesto di inserire dati personali e bancari poi sfruttati dai malviventi. In questo modo i cybercriminali riescono a impossessarsi di denaro e dati sensibili.

Solitamente queste email hanno un tono urgente e sbrigativo mirato a far agire la vittima in fretta. I truffatori usano la popolarità di certi marchi, estranei alla vicenda, per attirare le persone e risultare credibili. Spesso sono usate false testimonianze per aggiungere credibilità, e viene quasi sempre promesso un premio.

Il consiglio delle autorità resta quello di non aprire certe email quando sembrano

sospette. Bisogna sempre controllare l', e diffidare dalle offerte troppo vantaggiose. Prima di procedere a eventuali pagamenti si può chiedere direttamente all'azienda per avere dei chiarimenti.