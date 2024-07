La pornostar Sara Diamante si pente e lascia il cinema hard: "Ambiente di solitudine e tristezza"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Non mi pento di nulla, ma ho deciso: lascio il porno". Sara Diamante, 22 anni, la pornostar italiana più cercata su Pornohub nel 2023 lascia il mondo del cinema hard. Nessun ripensamento. L'ex studentessa di Medicina, che nel 2022 ha cambiato la sua vita dedicandosi al porno, ha deciso di fare un passo indietro. I suoi video hot non sono più visibili in Italia sulle piattaforme di contenuti hard e i suoi social sono silenziati da tempo compreso Onlyfans.

I motivi dell'addio e la confessione

"Sono seria e serena", ha dichiarato al Corriere che l'ha intervistata, spiegando le ragioni della sua svolta lontano dal cinema hard: "È un ambiente dove raramente si stringono amicizie. Ogni attrice pensa per sé, c'è tanta competizione. Quando ti manca un sostegno morale, un’amica con cui sfogarti e confrontarti, allora subentra la tristezza. Quello del porno è un ambiente di solitudine". Poi è arrivata la confessione inattesa: "Ho capito che i soldi non fanno la felicità. Che forse non ho un carattere abbastanza forte per fare porno. Comunque, non rinnego nulla".

A portarla a prendere le distanze dall'ambiente hard è stato anche un altro episodio. Un grave lutto che ha colpito il suo attuale compagno, il rapper Mikush, è che l'hanno spinta a riconsiderare la sua vita di pornostar: "In quel momento ho scelto di stargli vicino. Ed è lì che ho potuto riflettere, ascoltarmi, ponderare le scelte per il mio futuro. Ero reduce da due anni a ciclo continuo". La scelta, arrivata negli scorsi mesi, non ha però impedito a Sara di pensare in chiave positiva e per lei c'è già un piano b.

Sara Diamante, il futuro lontano dal set

Fino a pochi mesi fa Sara Diamante aveva grandi progetti: trasferirsi in America per sfondare nel cinema porno statunitense e sfruttare il grande seguito su Onlyfans. Sulla piattaforma di contenuti hot, infatti, la 22enne arrivava a guadagnare cifre record (con fatturati annui superiori a 150mila euro) solo con gli abbonamenti, foto e video piccanti e videochiamate con i fan a 250 dollari.

Oggi, pur non condividendo niente, continua a guadagnare 10mila euro al mese, ma mostrarsi non rientra più nei suoi piani. "Ho altri progetti. Vorrei aprire un'agenzia per aspiranti pornoattrici sfruttando la mia rete di contatti internazionali. Diventare quel supporto mancante, una manager confidente".

Ma le idee sono tante e guardano anche ai suoi follower: "Vorrei lanciare un'app dove gli utenti, in forma anonima, possano chiedere consigli pratici sul sesso. Farei da. Tante ragazze già mi scrivono, vorrebbero sorprendere il partner con qualcosa di più trasgressivo. Penso sarebbe utile anche un podcast, per parlarne senza tabù".