"Potrebbe morire con il cancro". L'indiscrezione bomba su re Carlo III

Quando il principe Harry è andato in tv a dire che avrebbe voluto ricongiungersi nella sua famiglia perché non sapeva quando sarebbe rimasto da vivere a suo padre, molti inglesi si sono allarmati per la salute del loro sovrano. Dal Buckingham Palace non sono mai trapelate notizie concrete sul cancro che affligge il re, se non che non è alla prostata, o sulle cure che sta seguendo in questo periodo. C'è stato un momento in cui il re si è dovuto recare in ospedale per una non precisata conseguenza dalle cure ma nient'altro è stato reso noto. È stata l'esperta reale Camilla Tominey, dalle pagine del Telegraph, a fornire in questi giorni un'indiscrezione non verificata sulla salute di re Carlo III.

Secondo quanto riportato sul quotidiano inglese, il sovrano potrebbe morire "con" il cancro, ma non "di" cancro, a seguito di un rigoroso programma di trattamento. Questo non è solo un dettaglio, perché significa che la salute del monarca è attualmente sotto controllo e che il cancro non dà eccessive preoccupazioni, nel limite del possibile. Tuttavia, fornisce anche un'altra indicazione, ossia che il tumore del re potrebbe non sparire nei prossimi anni, il che potrebbe significare che si tratta di un tumore non curabile. Non ci sono all'orizzonte nemmeno prospettive di intervento, il che potrebbe suggerire non adeguate garanzie di riuscita di una eventuale operazione oppure impossibilità di intrvenire. Buckingham Palace mantiene il più stretto riserbo su questo aspetto della salute del sovrano, che comunque non si sta risparmiando e continua a mantenere fede agli impegni pubblici, supportato dai membri "senior" della famiglia Reale.

In prima fila a dargli una mano c'è il principe William, prossimo re d'Inghilterra, ed è tornata anche la principessa Catherine, dopo l'anno trascorso lontana dal clamore mediatico per effettuare le cure oncologiche. Ci sono poi il figlio Edoardo e la moglie Sophie a supportare il re, oltre alla regina Camilla, che resta però più defilata.

Sembra però esserci una certezza nei corridoi di Buckingham Palace: il re non vi trasferirà mai la sua residenza. Una concessione fatta per l'età e per il suo stato di salute, che consigliano al re una vita più tranquilla a Clarence House.