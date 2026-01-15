La profezia di Funari sugli islamisti: "Verrano qui a uccidere i cattolici"

L'integralismo islamico continua ad essere uno dei grandi problemi del nostro tempo e della nostra società. Dopo la stagione dei grandi attentati, passando per gli anni dei lupi solitari armati di coltello e ora per la sua infiltrazione nella politica e nelle piazze, come dimostrato dalle manifestazioni pro-Pal che rilanciavano slogan in sostegno ai terroristi di Hamas, l'inchiesta sulla cupola dell'organizzazione palestinese in Italia o i piani per la creazione di un partito musulmano per le prossime elezioni a sindaco di Roma. Ma che la religione di Maometto sarebbe diventata un problema era già stato capito tre anni prima dell'11 settembre.

In un episodio della trasmissione televisiva Barracuda del 1999, il conduttore Daniele Luttazzi pose una semplice domanda all'ospite Gianfranco Funari: "L'integralismo islamico è una minaccia per l'Occidente?". La risposta fu lapidaria: "Grossa, perché in questo momento stanno facendo fuori i cattolici là. Quando li hanno finiti vengono qua". Poche parole che riassumono perfettamente la minaccia che una visione della religione musulmana pone per le società europee e non solo, certamente non più condizionate legalmente da vincoli legati alla fede ma con tradizioni, usi e costumi che affondano le radici nel passato cristiano del Vecchio Continente.

Al tempo, in studio, la risposta di Funari ha

generato qualche risata ma oggi, dopo la scia insanguinata che gli islamisti hanno lasciato e continuano a lasciare in tutto il mondo - e anche nei loro stessi Paesi d'origine -, c'è ben poco su cui fare