Prova di canto per convincere i fumatori a smettere

L'appuntamento è per domani alle 11 in via Manzoni 56 a Rozzano all'Istituto Clinico Humanitas (giardino del building 2). Qui un coro di giovani artisti provenienti da Scuole Civiche e Conservatori si incontreranno per cantare con medici e pazienti. Sulle note di Every breath you take, Cuoricini, O sole mio, Brava metteranno alla prova la capacità polmonare e il ritmo cardiaco per informare e far provare, attraverso il canto, quanto sia importante un respiro efficace e libero. Sarà un'esperienza interattiva in cui i cantanti mostreranno ai presenti come ascoltare il loro fiato per cogliere la differenza con un respiro affannato a causa del fumo. Durante la giornata, gli specialisti di Humanitas illustreranno come prendersi cura del proprio respiro e come liberarsi dal vizio del fumo.

I danni sui polmoni e sul respiro si notano fin dalle prime sigarette e peggiorano con il tempo, anche se spesso i sintomi evidenti arrivano solo dopo anni. «Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale non iniziare mai, soprattutto in giovane età - spiega il prof. Stefano Aliberti, responsabile di Pneumologia dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas e docente di Humanitas University.

Ogni momento è buono per smettere e i risultati sono visibili in poco tempo. Dopo un anno, il rischio di infarto miocardico è più basso di circa il 50%». in Italia si stimano 250 morti al giorno (dati dell'Iss) per cause riconducibili al fumo.