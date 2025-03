Provocano il panico in volo: aereo EasyJet costretto ad atterraggio d’emergenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Stavolta non si è trattato né di problemi tecnici e nemmeno di cause di forza maggiore dovute, ad esempio, al maltempo: un aereo della compagnia low cost EasyJet è stato costretto a un atterraggio d'emergenza nello scalo italiano di Bari Palese dopo essere decollato da Glasgow, in Scozia, e diretto a Hurghada, in Egitto, a causa della follia di due passeggere a bordo che non hanno consentito il normale svolgimento del volo.

Il panico in volo

In attesa di conoscere ulteriori dettagli, è stato riferito che due passeggere evidentemente alterate e non con un comportamento consono e composto come dovrebbe avvenire sempre, soprattutto quando si vola a diecimila metri di quota, hanno iniziato a creare tensioni tra le persone presenti a bordo e anche panico. Impossibile, per i piloti, proseguire nel volo diretto dalla città scozzese a quella egiziana: per questa ragione, dopo aver contattato l'aeroporto di Bari, hanno optato per la soluzione migliore ovvero quella dello scalo forzato per poi ripartire in tutta tranquillità dopo aver fatto scendere le due persone moleste.

Di cosa sono accusate

Il volo di oggi dove si sono svolti i fatti è l'U2 3165 decollato da Glasgow intorno alle ore 10.50 ora locale e costretto ad atterrare a Bari intorno alle ore 15.30 italiane: le due donne sono state prontamente portate via dalle forze dell'ordine. Per loro potrebbe esserci l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Dopo circa un'ora il volo della EasyJet è potuto ripartire, questa volta in tranquillità, per Hurghada dove è atterrato alle ore 18.57 ora locale.

Cosa era successo lunedì

A proposito di dirottamenti e scali forzati, per tutt'altro motivo lo scalo di Bari ha "ospitato" un altro atterraggio d'emergenza nella giornata di lunedì 24 marzo quando uno degli aerei più grandi al mondo, un cargo Dreamlifer decollato da Charleston (Usa), è stato costretto ad atterrare sullo scalo del capoluogo pugliese invece di arrivare a Grottaglie a causa del maltempo. L'aereo, che trasportava una fusoliera, è poi ripartito il giorno successivo.