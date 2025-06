"Punto di riferimento nazionale". Perché destinare il 5x1000 alla Fondazione Ospedale Niguarda

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni anno, milioni di contribuenti italiani possono destinare il 5x1000 a enti del Terzo Settore senza alcun costo aggiuntivo. Un gesto semplice ma di grande valore, che consente di sostenere realtà impegnate nel campo della salute, della ricerca e dell’assistenza. Scegliere la Fondazione Ospedale Niguarda significa sostenere una delle strutture sanitarie più importanti e innovative d’Italia.

La Fondazione nasce per affiancare e potenziare l’azione dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, che ogni giorno garantisce oltre 10.000 prestazioni ambulatoriali grazie al lavoro di più di 5.000 professionisti. Un punto di riferimento nazionale, che unisce competenza clinica e attenzione alla persona.

Il contributo del 5x1000 consente alla Fondazione di finanziare progetti ad alto impatto, incentrati sul benessere dei pazienti: dalla ricerca scientifica allo sviluppo di nuove terapie, fino alla formazione continua del personale sanitario.

Un esempio è il progetto Close2MI, una rete di prossimità per neogenitori nel Municipio 9 di Milano. L'obiettivo è migliorare la salute delle neomamme che partoriscono presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, offrendo supporto ostetrico, psicologico e sociale attraverso visite domiciliari e incontri settimanali. Il progetto è realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia e con una rete di sostegno di altre realtà.

Niguarda è inoltre da sempre in prima linea nell’innovazione tecnologica, tra i primi in Italia a sperimentare il pacemaker e ad applicare realtà virtuale e robotica in ambito medico.

Destinare il 5x1000 è semplice e gratuito: basta firmare nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative” della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) e inserire il codice fiscale della

Fondazione: 97921490153.

Con un solo gesto puoi sostenere la sanità pubblica, migliorare le cure e offrire nuove speranze a migliaia di persone. Per approfondire e conoscere tutti i progetti attivi: fondazioneospedaleniguarda.it