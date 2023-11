Qualche goccia di pioggia manda Roma in tilt: altro insuccesso per la giunta Gualtieri

Ascolta ora: "Qualche goccia di pioggia manda Roma in tilt: altro insuccesso per la giunta Gualtieri"

Come al solito, basta un po' di pioggia perché Roma si trasformi in una piscina a cielo aperto. Anzi, basta poco perché le sue strade si trasformino in fiumi straripanti anche nel centro storico. È successo anche questa sera, lunedì 27 novembre, dove il centro storico è stato attraversato da ruscelli in piena che hanno reso impraticabili i marciapiedi della Capitale nella zona dello shopping più esclusivo.

Il problema non è tanto quanto pioggia cade ma la mancanza di manutenzione, che comporta l'impossibilità del sistema di drenaggio di sopportare la pioggia sulla città. L'amministrazione di Roberto Gualtieri ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di gestire le incombenze che una metropoli come Roma comporta, a discapito dei cittadini. Le promesse della campagna elettorale dell'ex ministro eletto sindaco erano di far dimenticare rapidamente la precedente giunta guidata da Virginia Raggi, al centro di polemiche per la cattiva gestione della città.

È trascorso ormai oltre un anno da quando Gualtieri si è insediato in Campidoglio ma la Capitale non mostra segni di miglioramento. Anzi, con la giunta del Partito democratico la vivibilità di Roma sembra essere anche peggiorata. Il disastro di venerdì sera in via del Tritone, centralissima via dello shopping nella Capitale, trasformata in un fiume in piena, è solo l'ultimo esempio di quanto Roma sia gestita male. Impossibile non menzionare la cattiva gestione dei rifiuti in città e tutte le altre criticità, tra cui la viabilità e il caos istituzionale che si ripercuote sui cittadini romani di ogni giorno,